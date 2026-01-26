В Киеве развернули палаточные городки из-за отсутствия света и отопления

В микрорайоне Троещина в Киеве на фоне энергетического кризиса были организованы два палаточных городка, сообщили в МВД Украины. Они предназначены для жителей домов, оставшихся без отопления и электроснабжения.

На Троещине развернуто два палаточных городка по причине отсутствия отопления и света. На месте побывал министр внутренних дел Украины Игорь Клименко, — говорится в сообщении.

По данным МВД, в каждом из городков установлено по шесть палаток, оснащенных электрогенераторами. В них одновременно могут согреться, подзарядить мобильные устройства и отдохнуть до 40 человек. Сообщается, что палаточные городки рассчитаны на микрорайон, в котором расположено около 20 многоэтажных домов. В общей сложности в них проживает до 14 тыс. человек.

Ранее эксперт Украинского института будущего Станислав Игнатьев заявил, что не менее полумиллиона жителей покинули Киев на фоне острого энергетического кризиса. По его словам, это создает дополнительные проблемы сотрудникам коммунальных служб. Аналитик отметил, что в столице сохраняется значительный дефицит теплоснабжения. Особенно тяжелая ситуация, по его словам, сложилась в Деснянском районе, чье энергоснабжение в большой степени зависит от функционирования ТЭЦ-6.