Над Киевом заметили разведывательный беспилотник Над Киевом более двух часов летал разведывательный беспилотник

В небе над Киевом в течение двух часов летал разведывательный беспилотный летательный аппарат, передает издание «Страна.ua». Инцидент вызвал объявление воздушной тревоги в украинской столице.

За это время он (БПЛА. — NEWS.ru) был в центре, на левом и на правом берегах и в разных районах столицы, — сказано в сообщении.

Ранее сообщалось, что ВСУ атаковали беспилотником машину скорой помощи в Васильевке Запорожской области. Как отметили в Министерстве здравоохранения региона, в этот момент в салоне находился пациент, которого везли в больницу. В результате был ранен водитель.

До этого украинские военные атаковали населенные пункты Белгородской области. Противник задействовал 64 беспилотника и 24 боеприпаса. В результате взрыва беспилотника в городе Шебекино получила ранения местная жительница, ее экстренно госпитализировали.

Кроме того, на заседании совета обороны Черниговской области было принято решение о введении первой обязательной эвакуации для жителей 14 приграничных населенных пунктов. По инициативе ВСУ власти планируют в течение 30 дней принудительно вывезти население из четырех общин. Для реализации мер задействованы все экстренные службы.