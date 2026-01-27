Летевшая в Британию женщина уснула на плече матери и не проснулась

Летевшая в Британию женщина уснула на плече матери и не проснулась Пассажирка умерла во сне на плече у матери во время полета из США в Британию

Пассажирка рейса из США в Великобританию умерла во время полета, заснув на плече у своей матери, сообщает Mirror. По данным источника, 44-летнюю Рейчел Грин не смогли разбудить во время семичасового перелета из Миннеаполиса в Лондон, а проведенная реанимация оказалась безрезультатной.

Как пишет издание, в крови умершей были обнаружены следы рецептурных препаратов, включая антидепрессанты. Кроме того, у нее имелось недиагностированное заболевание сердца.

Рейчел Грин работала адвокатом в сфере страхования и летела в Лондон для проведения исследования к книге, которую писала. Точная причина смерти расследуется.

