27 января 2026 в 19:51

Летевшая в Британию женщина уснула на плече матери и не проснулась

Пассажирка умерла во сне на плече у матери во время полета из США в Британию

Пассажирка рейса из США в Великобританию умерла во время полета, заснув на плече у своей матери, сообщает Mirror. По данным источника, 44-летнюю Рейчел Грин не смогли разбудить во время семичасового перелета из Миннеаполиса в Лондон, а проведенная реанимация оказалась безрезультатной.

Как пишет издание, в крови умершей были обнаружены следы рецептурных препаратов, включая антидепрессанты. Кроме того, у нее имелось недиагностированное заболевание сердца.

Рейчел Грин работала адвокатом в сфере страхования и летела в Лондон для проведения исследования к книге, которую писала. Точная причина смерти расследуется.

Ранее частный самолет Bombardier Challenger 650 потерпел крушение при взлете в аэропорту Бангора в штате Мэн во время сильной снежной бури. На борту находились восемь человек, степень их травм пока неизвестна. После инцидента экстренные службы оперативно прибыли на место, а работа аэропорта была приостановлена.

Ранее сверхлегкий самолет Cessna 170A с рекламным баннером упал в океан недалеко от пляжа Копакабана в Рио-де-Жанейро. Пилот Луис Рикардо, для которого это был первый полет с буксировкой баннера, погиб. Свидетели рассказали о взрыве перед падением. ВВС Бразилии начали расследование.

