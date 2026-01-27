Российских горнолыжников позвали на Олимпиаду МОК пригласил горнолыжников Плешкову и Ефимова на Олимпийские игры

Международный олимпийский комитет пригласил на Олимпийские игры 2026 года российских горнолыжников Юлию Плешкову и Семена Ефимова, сообщает пресс-служба организации. Также приглашение получила белоруска Мария Шканова.

Олимпийские игры пройдут в Италии с 6 по 22 февраля. Российские и белорусские спортсмены выступят в нейтральном статусе.

Ранее Международная федерация лыжного спорта (FIS) продолжила включать российских атлетов в списки допущенных к турнирам в нейтральном статусе. В свежем решении организации упомянуты лыжник Никита Денисов, а также горнолыжницы Виталина Гирина и Танзила Исраилова.

До этого сообщалось, что МОК расширил список приглашенных на ОИ российских спортсменов. Были приглашены шорт-трекисты Иван Посашков и Алена Крылова. Они уже подтвердили свое согласие на участие.

Кроме того, министр спорта России Михаил Дегтярев сообщил, что юниорские команды РФ по керлингу смогут участвовать в международных турнирах под национальными флагами и символами. Это решение было утверждено советом Всемирной федерации керлинга (WCF) по рекомендации Международного олимпийского комитета.