27 января 2026 в 21:35

Трамп заявил о происходящих хороших событиях на переговорах по Украине

Дональд Трамп Дональд Трамп Фото: CNP/AdMedia/Global Look Press
Президент США Дональд Трамп заявил журналистам о прогрессе в текущих переговорах по урегулированию конфликта на Украине. Об этом он без подробностей сообщил на Южной лужайке Белого дома перед отбытием в рабочую поездку в Де-Мойн (штат Айова).

Происходят очень хорошие события, — оптимистично сказал республиканец.

Ранее Трамп в эфире радиостанции WABC объявил о скором урегулировании девятого международного конфликта с начала его второго срока. По его словам, мирное разрешение кризисов стало его «второй натурой».

До этого Трамп передавал, что конфликт на Украине не удается завершить, поскольку обе стороны не готовы идти к миру одновременно. Как напомнил президент, он смог завершить восемь войн. Трамп подчеркнул, что подобное не удавалось другим лидерам.

Политолог-американист Константин Блохин между тем выразил мнение, что помощь Украине может сократиться на фоне возможной торговой войны между США и ЕС из-за Гренландии. По его словам, действия Евросоюза в данном случае могут быть мотивированы не только экономическими, но и политическими причинами, связанными с позицией действующей американской администрации.

