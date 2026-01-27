Долина уступила «хитрому» мальчику на концерте Долина поддалась на уговоры юного поклонника спеть про погоду в доме

На концерте певицы Ларисы Долиной к ней подошел мальчик, который признался, что его любимая песня — «Погода в доме». На это артистка назвала его хитрым и заявила, что теперь ей придется исполнить хит. Мероприятие прошло в московском баре Petter, рассчитанном примерно на семь десятков гостей, передает корреспондент NEWS.ru.

На кадрах видно, как к певице подошел мальчик с букетом цветов. Долина спросила его, нравится ли ему ее творчество, на что он ответил положительно.

Ну ты и хитрый. Придется спеть, — ответила Долина.

Ранее сообщалось, что концертный тур Долиной в Брянской и Калужской областях оказался под угрозой срыва. По информации авторов, на запланированные выступления продано менее 10% всех билетов. В Обнинске при вместимости зала в 700 мест было куплено всего 66 билетов. Аналогичная ситуация в Брянске, где на концерт пришло лишь около 70 зрителей при общем количестве мест порядка 800.

До этого продюсер Павел Рудченко предположил, что Долина получит Национальную музыкальную премию «Золотой граммофон», несмотря на недавний скандал, связанный с ее квартирой. При этом, по его мнению, такое решение может спровоцировать общественное недовольство.