Атака США на Венесуэлу
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
Кризис на Ближнем Востоке
21 января 2026 в 12:14

«Подумайте сами»: Трамп о тщетных попытках остановить конфликт на Украине

Трамп признался, что не может остановить конфликт на Украине

Дональд Трамп Дональд Трамп Фото: Jim LoScalzo — Pool via CNP/Consolidated News Photos/Global Look Press
Читайте нас в Дзен

Президент США Дональд Трамп заявил, что конфликт на Украине не удается завершить, поскольку обе стороны не готовы идти к миру одновременно. По его словам, он смог завершить восемь войн. Трамп подчеркнул, что подобное не удавалось другим лидерам. Выступление американского лидера транслировалось на YouTube-канале Белого дома.

Я не знаю. Подумайте сами. Я делаю это потому, что мне это дается легко. И я делал это не ради Нобелевской премии. Я делал это потому, что спасаю множество жизней, — подчеркнул Трамп.

Ранее источники сообщили, что подписание «плана процветания» между Трампом и президентом Украины Владимиром Зеленским отменили. Причиной называют ситуацию вокруг Гренландии. В Белом доме уточнили, что дата встречи по Украине изначально не утверждалась, а документ все еще требует доработки.

Политолог-американист Константин Блохин между тем выразил мнение, что помощь Украине может сократиться на фоне возможной торговой войны между США и ЕС из-за Гренландии. По его словам, действия Евросоюза в данном случае могут быть мотивированы не только экономическими, но и политическими причинами.

Украина
США
Дональд Трамп
мир
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Психосоматолог дала важный совет женатым парам
Как похудеть, наедаясь на ночь: самые популярные «сытые» диеты
Адвокат ответил на вопрос о судьбе детей Джигана и Самойловой после развода
Бывшую тещу Абрамовича заметили на свидании с 94-летним мужем-миллиардером
Иноагент не смог оспорить свой статус в суде
Онищенко ответил, когда завершится всплеск заболеваемости ОРВИ и гриппом
В США опровергли разработку планов по захвату Гренландии
Названы испанские клубы, которые точно не пригласят Карпина
В ООН поставили точку в вопросе принадлежности Гренландии
Коммунальная авария оставила без воды несколько сотен домов в Томске
Экс-вице-мисс планеты получила тюремный срок за мошенничество
Фон дер Ляйен пообещала «подогреть» Гренландию в отместку Трампу
В Азербайджане спрогнозировали нефтяной бум
Момент обрушения крыши в ТЦ Новосибирска попал на видео
Ученые раскрыли, когда на небе можно будет увидеть уникальный парад планет
Женщину спасли из-под завалов после ЧП в Новосибирске
В Госдуме предложили разместить на бутылках с алкоголем пугающие картинки
Спасатели приступили к срочному поиску человека после ЧП в Новосибирске
В Кремле раскрыли, какую проблему обсудит Путин с правительством
Американист ответил, что грозит отказавшимся войти в Совет мира странам
Дальше
Самое популярное
Шурпа из говядины: ароматное блюдо с восточным колоритом
Семья и жизнь

Шурпа из говядины: ароматное блюдо с восточным колоритом

Готовим настоящий вак беляш: классика татарской кухни, рецепт, секреты
Семья и жизнь

Готовим настоящий вак беляш: классика татарской кухни, рецепт, секреты

Рецепт картофеля с мясом по-французски: оригинальное блюдо на ужин
Семья и жизнь

Рецепт картофеля с мясом по-французски: оригинальное блюдо на ужин

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.