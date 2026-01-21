«Подумайте сами»: Трамп о тщетных попытках остановить конфликт на Украине

Президент США Дональд Трамп заявил, что конфликт на Украине не удается завершить, поскольку обе стороны не готовы идти к миру одновременно. По его словам, он смог завершить восемь войн. Трамп подчеркнул, что подобное не удавалось другим лидерам. Выступление американского лидера транслировалось на YouTube-канале Белого дома.
Я не знаю. Подумайте сами. Я делаю это потому, что мне это дается легко. И я делал это не ради Нобелевской премии. Я делал это потому, что спасаю множество жизней, — подчеркнул Трамп.
Ранее источники сообщили, что подписание «плана процветания» между Трампом и президентом Украины Владимиром Зеленским отменили. Причиной называют ситуацию вокруг Гренландии. В Белом доме уточнили, что дата встречи по Украине изначально не утверждалась, а документ все еще требует доработки.
Политолог-американист Константин Блохин между тем выразил мнение, что помощь Украине может сократиться на фоне возможной торговой войны между США и ЕС из-за Гренландии. По его словам, действия Евросоюза в данном случае могут быть мотивированы не только экономическими, но и политическими причинами.