«Подумайте сами»: Трамп о тщетных попытках остановить конфликт на Украине Трамп признался, что не может остановить конфликт на Украине

Президент США Дональд Трамп заявил, что конфликт на Украине не удается завершить, поскольку обе стороны не готовы идти к миру одновременно. По его словам, он смог завершить восемь войн. Трамп подчеркнул, что подобное не удавалось другим лидерам. Выступление американского лидера транслировалось на YouTube-канале Белого дома.

Я не знаю. Подумайте сами. Я делаю это потому, что мне это дается легко. И я делал это не ради Нобелевской премии. Я делал это потому, что спасаю множество жизней, — подчеркнул Трамп.

Ранее источники сообщили, что подписание «плана процветания» между Трампом и президентом Украины Владимиром Зеленским отменили. Причиной называют ситуацию вокруг Гренландии. В Белом доме уточнили, что дата встречи по Украине изначально не утверждалась, а документ все еще требует доработки.

Политолог-американист Константин Блохин между тем выразил мнение, что помощь Украине может сократиться на фоне возможной торговой войны между США и ЕС из-за Гренландии. По его словам, действия Евросоюза в данном случае могут быть мотивированы не только экономическими, но и политическими причинами.