27 января 2026 в 21:21

Раскрыта стоимость билетов на первый концерт Долиной после продажи квартиры

Билеты на концерт Ларисы Долиной в баре Petter стоили от 9,5 до 12,5 тыс. рублей

Лариса Долина
Билеты на первый концерт певицы Ларисы Долиной после истории с продажей ее квартиры в Хамовниках стоили от 9,5 до 12,5 тыс. рублей, передает корреспондент NEWS.ru. Выступление прошло в московском музыкальном баре Petter, а продажа билетов изначально пошла не очень активно — около 20 мест оставались непроданными.

Несмотря на высокую стоимость, зал заведения, рассчитанный всего на примерно 70 гостей, заполнился полностью. Минимальный чек в баре также был высок: салат стоил около 1500 рублей, а бокал вина или шампанского — от 1000 рублей.

Ранее музыкальный критик Павел Рудченко заявил, что Долина переживает спад популярности и находится на закате карьеры. По его мнению, причиной стало изменение восприятия артистки публикой, что привело к снижению спроса на ее выступления и переходу к работе в небольших залах.

До этого профайлер Светлана Грунина проанализировала видеообращение Долины к жителям Домодедово, отметив, что певица испытывала страх и презрение. Она пояснила, что артистка могла бояться низкой посещаемости концерта, а во второй части ролика демонстрировала высокомерие.

Лариса Долина
концерты
цены
Москва
Семен Товстый
С. Товстый
Виктория Катаева
В. Катаева
