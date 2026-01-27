Раскрыта стоимость билетов на первый концерт Долиной после продажи квартиры Билеты на концерт Ларисы Долиной в баре Petter стоили от 9,5 до 12,5 тыс. рублей

Билеты на первый концерт певицы Ларисы Долиной после истории с продажей ее квартиры в Хамовниках стоили от 9,5 до 12,5 тыс. рублей, передает корреспондент NEWS.ru. Выступление прошло в московском музыкальном баре Petter, а продажа билетов изначально пошла не очень активно — около 20 мест оставались непроданными.

Несмотря на высокую стоимость, зал заведения, рассчитанный всего на примерно 70 гостей, заполнился полностью. Минимальный чек в баре также был высок: салат стоил около 1500 рублей, а бокал вина или шампанского — от 1000 рублей.

Ранее музыкальный критик Павел Рудченко заявил, что Долина переживает спад популярности и находится на закате карьеры. По его мнению, причиной стало изменение восприятия артистки публикой, что привело к снижению спроса на ее выступления и переходу к работе в небольших залах.

До этого профайлер Светлана Грунина проанализировала видеообращение Долины к жителям Домодедово, отметив, что певица испытывала страх и презрение. Она пояснила, что артистка могла бояться низкой посещаемости концерта, а во второй части ролика демонстрировала высокомерие.