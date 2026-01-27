В МГУ назвали цены за обучение на нейросетевого гения Обучение на факультете ИИ в МГУ обойдется в сумму около 600 тыс. рублей

Стоимость обучения на новом факультете искусственного интеллекта МГУ им. Ломоносова будет сопоставима с ценами на других направлениях схожего профиля, заявил в эфире «Радио РБК» декан факультета Иван Оселедец. Он подтвердил, что ориентиром может служить сумма около 610 тыс. рублей в год, но окончательная цена еще не утверждена.

Пока у нас стоимость обучения не определена, но в целом у нас единый образовательный стандарт, поэтому [факультет] не будет сильно отличаться от факультетов с таким же профилем. Порядки цифр правильные, да, — сказал Оселедец.

Факультет начнет работу с 1 сентября 2026 года, там будет 36 бакалаврских и 36 магистерских мест, из которых 20 для бакалавров — бюджетные. Декан добавил, что рассматривается возможность выделения грантов для талантливых студентов, не прошедших на бюджет.

Ранее депутат Госдумы Ярослав Нилов выступил с предложением частично легализовать использование искусственного интеллекта в образовании. По его мнению, это возможно через создание централизованной цифровой платформы и модернизацию систем проверки оригинальности, чтобы эффективно выявлять ИИ-контент.