Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
27 января 2026 в 16:54

В МГУ назвали цены за обучение на нейросетевого гения

Обучение на факультете ИИ в МГУ обойдется в сумму около 600 тыс. рублей

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Читайте нас в Дзен

Стоимость обучения на новом факультете искусственного интеллекта МГУ им. Ломоносова будет сопоставима с ценами на других направлениях схожего профиля, заявил в эфире «Радио РБК» декан факультета Иван Оселедец. Он подтвердил, что ориентиром может служить сумма около 610 тыс. рублей в год, но окончательная цена еще не утверждена.

Пока у нас стоимость обучения не определена, но в целом у нас единый образовательный стандарт, поэтому [факультет] не будет сильно отличаться от факультетов с таким же профилем. Порядки цифр правильные, да, — сказал Оселедец.

Факультет начнет работу с 1 сентября 2026 года, там будет 36 бакалаврских и 36 магистерских мест, из которых 20 для бакалавров — бюджетные. Декан добавил, что рассматривается возможность выделения грантов для талантливых студентов, не прошедших на бюджет.

Ранее депутат Госдумы Ярослав Нилов выступил с предложением частично легализовать использование искусственного интеллекта в образовании. По его мнению, это возможно через создание централизованной цифровой платформы и модернизацию систем проверки оригинальности, чтобы эффективно выявлять ИИ-контент.

МГУ
цены
образование
искусственный интеллект
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Терапевт оценил необходимость антибиотиков при лечении гриппа
Российский бизнес начал массовый переход на наличные расчеты
Массовая атака пираний произошла на популярном курорте в Бразилии
В Африке нашли лагеря для перевоспитания детей из Финляндии
Аналитики предрекли «долговой апокалипсис» из-за триллионных обязательств
Путин проведет переговоры с президентом страны Ближнего Востока
Украинец и свидетель по делу об импичменте Трампу баллотируется в сенат
Россиянам рассказали, можно ли отказаться от оплаты QR-кодом
Трамп анонсировал завершение девятого конфликта за свою карьеру
Медбрат устал от плача трехмесячного малыша и сломал ему девять костей
Сидни Суини грозит наказание за развешанные на знаке Hollywood бюстгальтеры
«Дикая и антинародная»: Миронов об идее легализовать онлайн-казино в России
Смерть сына и нападение на любовницу: Хубутия разоткровенничался на ТВ
«Столп НАТО»: во Франции оценили заявления Рютте о боеспособности Европы
«Ожидали сопротивления»: форвард «Автомобилиста» о матче с «Амуром»
«Оторваться от повседневной суеты»: настоятель храма о написании икон
Военэксперт назвал опасного противника для Балтийского флота России
Блогеры предложили Telegram помощь в ситуации с РКН
В США раскрыли планы ЦРУ на Венесуэлу
Память журналистки Политковской снова оказалась под угрозой
Дальше
Самое популярное
Как правильно клеить обои в углах: секреты идеальной стыковки без зазоров
Семья и жизнь

Как правильно клеить обои в углах: секреты идеальной стыковки без зазоров

Рецепт салата «Обжорка» с курицей: быстро, вкусно, сытно
Семья и жизнь

Рецепт салата «Обжорка» с курицей: быстро, вкусно, сытно

Салат «Итальянская свежесть»: легкое блюдо с листьями руколы и томатами
Семья и жизнь

Салат «Итальянская свежесть»: легкое блюдо с листьями руколы и томатами

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.