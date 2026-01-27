Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
27 января 2026 в 21:44

Европейская страна увеличила свое военное присутствие на Украине

Хили: Лондон увеличил число своих военных на Украине

Великобритания с 2024 года увеличила число своих военнослужащих на территории Украины, заявил министр обороны королевства Джон Хили. По его словам, которые передает Bloomberg, в стране сейчас находятся «несколько британских военнослужащих», занятых, в основном, охраной посольства.

У нас есть несколько британских военнослужащих на Украине, которые оказывают помощь посольству и Украине в ее обороне. <…> С момента выборов [в июле 2024 года] это число выросло, — сказал Хили.

До этого сообщалось, что британский министр обороны оказался в опасной близости от места удара российской ракеты «Орешник» во время своей поездки на Украину. Инцидент произошел под Львовом, когда поезд высокопоставленного чиновника был вынужден экстренно остановиться из-за ракетной угрозы. Как утверждают источники в окружении министра, Хили «чуть не попал в беду».

Ранее стало известно, что администрация главы Белого дома Дональда Трампа планирует новый шаг по сокращению военного присутствия США в Европе. Пентагон намерен снизить участие почти в трех десятках структур НАТО, включая центры передового опыта.

