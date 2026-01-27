В Совфеде готовятся к отставке сенатора от Нижегородской области

Совет Федерации 28 января рассмотрит вопрос о досрочном прекращении полномочий сенатора Александра Вайнберга, сообщил глава комитета СФ по регламенту Вячеслав Тимченко в беседе с РИА Новости. По его словам, парламентарий написал соответствующее заявление по собственному желанию.

Сенатор Александр Вайнберг написал заявление [о досрочном сложении полномочий] по собственному желанию, это его право, — сказал Тимченко.

Вайнберг представляет в верхней палате парламента законодательный орган Нижегородской области и входит в состав комитета по конституционному законодательству. Срок его полномочий должен был истечь в сентябре 2026 года.

