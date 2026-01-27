Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
27 января 2026 в 21:36

В Совфеде готовятся к отставке сенатора от Нижегородской области

Совфед рассмотрит вопрос о досрочном прекращении полномочий сенатора Вайнберга

Александр Вайнберг Александр Вайнберг Фото: Алексей Никольский/РИА Новости
Читайте нас в Дзен

Совет Федерации 28 января рассмотрит вопрос о досрочном прекращении полномочий сенатора Александра Вайнберга, сообщил глава комитета СФ по регламенту Вячеслав Тимченко в беседе с РИА Новости. По его словам, парламентарий написал соответствующее заявление по собственному желанию.

Сенатор Александр Вайнберг написал заявление [о досрочном сложении полномочий] по собственному желанию, это его право, — сказал Тимченко.

Вайнберг представляет в верхней палате парламента законодательный орган Нижегородской области и входит в состав комитета по конституционному законодательству. Срок его полномочий должен был истечь в сентябре 2026 года.

До этого исполняющей обязанности ректора Московского городского педагогического университета назначили Елену Геворкян. Она работает в вузе более 17 лет, занимая должности проректора по научной работе и первого проректора, и является опытным руководителем с государственными наградами. Назначение последовало после заявления об отставке прежнего ректора Игоря Реморенко.

сенаторы
Совет Федерации
политики
увольнения
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Долина намекнула , что перестала печалиться об утрате квартиры
Доставка, транспорт, ЖКХ: во что обходятся россиянам рекордные снегопады
WhatsApp повысил уровень приватности пользователей
Онлайн-казино станет легальным в России? Кто предложил, кто за и против
Европейская страна увеличила свое военное присутствие на Украине
Ядерная угроза стала ближе? Часы Судного дня, оценка ученых
В Совфеде готовятся к отставке сенатора от Нижегородской области
Трамп заявил о происходящих хороших событиях на переговорах по Украине
Долина уступила «хитрому» мальчику на концерте
Что такое любовь с первого взгляда: верить ли в нее или лучше избегать?
Раскрыта стоимость билетов на первый концерт Долиной после продажи квартиры
Глюкоза отменила концерты в Казахстане
Российских горнолыжников позвали на Олимпиаду
Цена ошибки: во сколько обходятся неточные металлоконструкции
В Британии обратили внимание на проблемы доллара как резервной валюты
Российская ПВО уничтожила 18 украинских дронов за семь часов
Заливной пирог с капустой: готовим по очень простому рецепту
Бабка в горшочках — готовим картофельную запеканку по-белорусски
Вкусно, полезно, сытно, ярко — готовим на ужин куриное филе под шубой
Готовим насыпной яблочный пирог «Три стакана»: проще не придумаешь
Дальше
Самое популярное
Готовим насыпной яблочный пирог «Три стакана»: проще не придумаешь
Семья и жизнь

Готовим насыпной яблочный пирог «Три стакана»: проще не придумаешь

Вкусно, полезно, сытно, ярко — готовим на ужин куриное филе под шубой
Семья и жизнь

Вкусно, полезно, сытно, ярко — готовим на ужин куриное филе под шубой

Бабка в горшочках — готовим картофельную запеканку по-белорусски
Семья и жизнь

Бабка в горшочках — готовим картофельную запеканку по-белорусски

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.