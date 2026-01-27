Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
27 января 2026 в 22:00

Доставка, транспорт, ЖКХ: во что обходятся россиянам рекордные снегопады

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
Читайте нас в Дзен

Этой зимой Россия столкнулась с чередой аномальных снегопадов, приведших к масштабным транспортным коллапсам, критической нагрузке на коммунальные службы и сбоям в работе многих отраслей. Очередной мощный циклон, обрушившийся на Москву и область в ночь на 27 января, вновь парализовал движение, оставив после себя многокилометровые заторы и сугробы. Рассказываем, как экстремальные погодные условия отражаются на экономике, торговле и ценах на такси.

Как Москву занесло снегом

Новый снегопад в Москве побил многолетний рекорд. По данным метеоролога Татьяны Поздняковой, прирост снежного покрова за минувшие сутки составил 11 мм, что превысило показатель 1995 года. Окончательные данные обещали подвести после 21:00 мск.

Рекорд также был обновлен в Московской области: в Новом Иерусалиме за 12 часов выпало 16 мм осадков. На территории ВДНХ высота снежного покрова достигла 41 см.

Кто выигрывает от снегопада

Парадоксальным образом стихийные бедствия формируют и своих «бенефициаров». Как отмечают опрошенные NEWS.ru эксперты, аномальный снегопад стимулирует спрос в ряде секторов: растут заказы в службах доставки еды, а также на услуги по уборке снега, ремонту автомобилей и отоплению.

Одновременно с этим резко возрастает нагрузка на рынок пассажирских перевозок. В условиях обильных осадков и повышенного спроса цены на услуги такси в Москве и Подмосковье взлетели в 2–3,5 раза. Один из сервисов заказа такси заявил, что количество заявок от пользователей в пиковые моменты превысило количество доступных автомобилей.

Столичный департамент транспорта даже призвал службы такси не допускать необоснованного повышения цен из-за снегопада и дорожных заторов.

По мнению члена генерального совета «Деловой России» экономиста Олега Николаева, повышение цен на поездки в снегопад вполне оправданно. «Даже не с точки зрения баланса „спрос — предложение“, а просто с точки зрения издержек. Машина едет медленнее, топлива на преодоление препятствий тратит больше», — объясняет он NEWS.ru.

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru

По оценкам доцента Института экономики, управления и права МГПУ Вадима Ковригина, в среднем цены на такси увеличиваются в дни снегопадов в три раза.

Декан факультета экономики и бизнеса Финансового университета при правительстве РФ Екатерина Бессмертная указала на прямую зависимость бизнеса от зимней погоды. По ее словам, теплые зимы и отсутствие естественного снега наносят ущерб горнолыжным курортам, вынуждая их нести расходы на искусственное оснежение или даже полностью закрывать трассы.

«Обильные же снегопады, напротив, создают позитивный экономический эффект: они стимулируют туристический поток, повышают спрос на зимнюю одежду, спортинвентарь и услуги в сфере традиционных зимних развлечений», — отметила собеседница NEWS.ru.

Кроме того, как добавил Николаев, снегопад меняет баланс сил в конкурентной борьбе между онлайн- и офлайн-ретейлом. По его оценке, когда покупатели вынуждены оставаться дома на протяжении нескольких дней, трафик в обычных магазинах снижается на 15–20%. В то же время это напрямую стимулирует рост объемов заказов в сервисах доставки.

Кто несет убытки из-за снегопада

«Трудно подсчитать точный ущерб, который наносит снегопад экономике погода. Главная статья — это нарушение транспортной логистики: задержки рейсов в аэропортах, застрявшие на трассах фуры, в целом более медленная скорость передвижения любого автотранспорта», — отметил Николаев.

По словам Ковригина, российская экономика в отдельных отраслях несет кратковременные, но существенные потери. «Наиболее серьезны убытки у городского хозяйства: сверхурочные выплаты дворникам, повышенные расходы на механизированную уборку, ускоренный износ техники. Но вряд ли эти потери серьезно скажутся на макроэкономике — обычно в муниципальных бюджетах есть резервы или инструменты покрытия дефицита», — резюмировал эксперт.

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru

Под ударом оказывается и офлайн-ретейл. По оценке экспертов, в дни сильных снегопадов посещаемость магазинов может снижаться на 40–50%, что напрямую ведет к падению выручки.

Логистический коллапс бьет и по рынку доставки. Курьеры не справляются с объемом заказов в условиях снежных заносов и пробок. В популярных сервисах доставки готовой еды задержки увеличиваются в три раза, а выручка ресторанов и магазинов, работающих с ними, может сокращаться на 30–50%.

Какой ущерб наносит экономике аномальный снегопад

Аномальные снегопады оказывают существенное влияние на экономическую активность, отметила в беседе с NEWS.ru экономист и предприниматель Анна Полякова, руководитель Московского отделения Независимого профсоюза «Новый труд».

Она привела масштабные зарубежные примеры. «История других стран показывает, какой серьезный урон может нанести непогода. Так, из-за мощного зимнего шторма в США в 2021 году бизнес потерял, по разным оценкам, от $20 млрд до $50 млрд. А в Великобритании в 2018 году убытки от снегопадов достигали 1 млрд фунтов стерлингов в сутки», — напомнила она.

Прохожие во время снегопада в Москве. По словам синоптиков, более трети месячной нормы осадков выпадет в Москве 27 января
Прохожие во время снегопада в Москве. По словам синоптиков, более трети месячной нормы осадков выпадет в Москве 27 января
Фото: Юрий Кочетков/РИА Новости
Расчистка тротуара во время снегопада в Москве. По словам синоптиков, более трети месячной нормы осадков выпадет в Москве 27 января
Расчистка тротуара во время снегопада в Москве. По словам синоптиков, более трети месячной нормы осадков выпадет в Москве 27 января
Фото: Юрий Кочетков/РИА Новости
Мужчина расчищает машину от снега во время снегопада в Москве. По словам синоптиков, более трети месячной нормы осадков выпадет в Москве 27 января
Мужчина расчищает машину от снега во время снегопада в Москве. По словам синоптиков, более трети месячной нормы осадков выпадет в Москве 27 января
Фото: Юрий Кочетков/РИА Новости
Автомобили на Новой площади во время снегопада в Москве. По словам синоптиков, более трети месячной нормы осадков выпадет в Москве 27 января
Автомобили на Новой площади во время снегопада в Москве. По словам синоптиков, более трети месячной нормы осадков выпадет в Москве 27 января
Фото: Юрий Кочетков/РИА Новости
Расчистка тротуара во время снегопада в Москве. По словам синоптиков, более трети месячной нормы осадков выпадет в Москве 27 января
Расчистка тротуара во время снегопада в Москве. По словам синоптиков, более трети месячной нормы осадков выпадет в Москве 27 января
Фото: Юрий Кочетков/РИА Новости
Последствия снегопада в Москве. По словам синоптиков, более трети месячной нормы осадков выпадет в Москве 27 января
Последствия снегопада в Москве. По словам синоптиков, более трети месячной нормы осадков выпадет в Москве 27 января
Фото: NEWS.ru
Последствия снегопада в Москве. По словам синоптиков, более трети месячной нормы осадков выпадет в Москве 27 января
Последствия снегопада в Москве. По словам синоптиков, более трети месячной нормы осадков выпадет в Москве 27 января
Фото: NEWS.ru
Последствия снегопада в Москве. По словам синоптиков, более трети месячной нормы осадков выпадет в Москве 27 января
Последствия снегопада в Москве. По словам синоптиков, более трети месячной нормы осадков выпадет в Москве 27 января
Фото: NEWS.ru
Последствия снегопада в Москве. По словам синоптиков, более трети месячной нормы осадков выпадет в Москве 27 января
Последствия снегопада в Москве. По словам синоптиков, более трети месячной нормы осадков выпадет в Москве 27 января
Фото: NEWS.ru
Последствия снегопада в Москве. По словам синоптиков, более трети месячной нормы осадков выпадет в Москве 27 января
Последствия снегопада в Москве. По словам синоптиков, более трети месячной нормы осадков выпадет в Москве 27 января
Фото: NEWS.ru
Последствия снегопада в Москве. По словам синоптиков, более трети месячной нормы осадков выпадет в Москве 27 января
Последствия снегопада в Москве. По словам синоптиков, более трети месячной нормы осадков выпадет в Москве 27 января
Фото: NEWS.ru
Последствия снегопада в Москве. По словам синоптиков, более трети месячной нормы осадков выпадет в Москве 27 января
Последствия снегопада в Москве. По словам синоптиков, более трети месячной нормы осадков выпадет в Москве 27 января
Фото: NEWS.ru
Последствия снегопада в Москве. По словам синоптиков, более трети месячной нормы осадков выпадет в Москве 27 января
Последствия снегопада в Москве. По словам синоптиков, более трети месячной нормы осадков выпадет в Москве 27 января
Фото: NEWS.ru
Последствия снегопада в Москве. По словам синоптиков, более трети месячной нормы осадков выпадет в Москве 27 января
Последствия снегопада в Москве. По словам синоптиков, более трети месячной нормы осадков выпадет в Москве 27 января
Фото: NEWS.ru
Последствия снегопада в Москве. По словам синоптиков, более трети месячной нормы осадков выпадет в Москве 27 января
Последствия снегопада в Москве. По словам синоптиков, более трети месячной нормы осадков выпадет в Москве 27 января
Фото: NEWS.ru
Последствия снегопада в Москве. По словам синоптиков, более трети месячной нормы осадков выпадет в Москве 27 января
Последствия снегопада в Москве. По словам синоптиков, более трети месячной нормы осадков выпадет в Москве 27 января
Фото: NEWS.ru
Последствия снегопада в Москве. По словам синоптиков, более трети месячной нормы осадков выпадет в Москве 27 января
Последствия снегопада в Москве. По словам синоптиков, более трети месячной нормы осадков выпадет в Москве 27 января
Фото: NEWS.ru
Последствия снегопада в Москве. По словам синоптиков, более трети месячной нормы осадков выпадет в Москве 27 января
Последствия снегопада в Москве. По словам синоптиков, более трети месячной нормы осадков выпадет в Москве 27 января
Фото: NEWS.ru
Последствия снегопада в Москве. По словам синоптиков, более трети месячной нормы осадков выпадет в Москве 27 января
Последствия снегопада в Москве. По словам синоптиков, более трети месячной нормы осадков выпадет в Москве 27 января
Фото: NEWS.ru
Последствия снегопада в Москве. По словам синоптиков, более трети месячной нормы осадков выпадет в Москве 27 января
Последствия снегопада в Москве. По словам синоптиков, более трети месячной нормы осадков выпадет в Москве 27 января
Фото: NEWS.ru
Последствия снегопада в Москве. По словам синоптиков, более трети месячной нормы осадков выпадет в Москве 27 января
Последствия снегопада в Москве. По словам синоптиков, более трети месячной нормы осадков выпадет в Москве 27 января
Фото: NEWS.ru
Последствия снегопада в Москве. По словам синоптиков, более трети месячной нормы осадков выпадет в Москве 27 января
Последствия снегопада в Москве. По словам синоптиков, более трети месячной нормы осадков выпадет в Москве 27 января
Фото: NEWS.ru
Фото: Стрингер/NEWS.ru
Последствия снегопада в Москве. По словам синоптиков, более трети месячной нормы осадков выпадет в Москве 27 января
Последствия снегопада в Москве. По словам синоптиков, более трети месячной нормы осадков выпадет в Москве 27 января
Фото: NEWS.ru
Последствия снегопада в Москве. По словам синоптиков, более трети месячной нормы осадков выпадет в Москве 27 января
Последствия снегопада в Москве. По словам синоптиков, более трети месячной нормы осадков выпадет в Москве 27 января
Фото: NEWS.ru

По словам эксперта, самый оперативный негативный эффект — это сбои в цепочках поставок. Когда транспортная инфраструктура парализована на 2–3 дня, магазины фиксируют прямые потери выручки. В таких ситуациях, согласно оценкам, продажи товаров повседневного спроса могут снижаться на 15–20%, а скоропортящихся свежих продуктов — до 30%.

Одновременно заводы и фабрики сталкиваются с простоями из-за отсутствия сырья, что в перспективе ведет к удорожанию их продукции. При этом экстренные расходы на расчистку снега перераспределяют финансовые потоки, отвлекая средства, запланированные на другие нужды.

Читайте также:

В Москве поездка в такси стала дороже авиабилета в Петербург

В Москве могут вырасти рекордные сугробы более 80 сантиметров

Сильный снегопад спровоцировал массовую аварию под Нижним Новгородом

снегопад
экономика
такси
катаклизм
погода
Екатерина Свинова
Е. Свинова
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Чешский президент заявил, что подвергся вымогательству
Фигурант дела о хищениях в Курской области дал новые показания
Захарова жестко ответила президенту Польши из-за слов о холокосте
«Перевести меру в постоянную»: в РФ призвали закрепить параллельный импорт
Удивил Америку, взорвал НБА: русский баскетболист Демин покоряет Штаты
Трейдеры и инвесторы все больше теряют веру в доллар США
Научный самолет NASA совершил экстренную посадку
Украинские силы лишились 18 беспилотников в попытке атаковать Россию
На Украине озвучили, кто подпишет 20-пунктный мирный план
Польский президент грубо исказил историю на церемонии в Освенциме
Минздрав изменил список препаратов для лечения гриппа
Долина намекнула, что перестала печалиться об утрате квартиры
Доставка, транспорт, ЖКХ: во что обходятся россиянам рекордные снегопады
WhatsApp повысил уровень приватности пользователей
Онлайн-казино станет легальным в России? Кто предложил, кто за и против
Европейская страна увеличила свое военное присутствие на Украине
Ядерная угроза стала ближе? Часы Судного дня, оценка ученых
В Совфеде готовятся к отставке сенатора от Нижегородской области
Трамп заявил о происходящих хороших событиях на переговорах по Украине
Долина уступила «хитрому» мальчику на концерте
Дальше
Самое популярное
Готовим насыпной яблочный пирог «Три стакана»: проще не придумаешь
Семья и жизнь

Готовим насыпной яблочный пирог «Три стакана»: проще не придумаешь

Вкусно, полезно, сытно, ярко — готовим на ужин куриное филе под шубой
Семья и жизнь

Вкусно, полезно, сытно, ярко — готовим на ужин куриное филе под шубой

Бабка в горшочках — готовим картофельную запеканку по-белорусски
Семья и жизнь

Бабка в горшочках — готовим картофельную запеканку по-белорусски

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.