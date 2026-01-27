Доставка, транспорт, ЖКХ: во что обходятся россиянам рекордные снегопады

Этой зимой Россия столкнулась с чередой аномальных снегопадов, приведших к масштабным транспортным коллапсам, критической нагрузке на коммунальные службы и сбоям в работе многих отраслей. Очередной мощный циклон, обрушившийся на Москву и область в ночь на 27 января, вновь парализовал движение, оставив после себя многокилометровые заторы и сугробы. Рассказываем, как экстремальные погодные условия отражаются на экономике, торговле и ценах на такси.

Как Москву занесло снегом

Новый снегопад в Москве побил многолетний рекорд. По данным метеоролога Татьяны Поздняковой, прирост снежного покрова за минувшие сутки составил 11 мм, что превысило показатель 1995 года. Окончательные данные обещали подвести после 21:00 мск.

Рекорд также был обновлен в Московской области: в Новом Иерусалиме за 12 часов выпало 16 мм осадков. На территории ВДНХ высота снежного покрова достигла 41 см.

Кто выигрывает от снегопада

Парадоксальным образом стихийные бедствия формируют и своих «бенефициаров». Как отмечают опрошенные NEWS.ru эксперты, аномальный снегопад стимулирует спрос в ряде секторов: растут заказы в службах доставки еды, а также на услуги по уборке снега, ремонту автомобилей и отоплению.

Одновременно с этим резко возрастает нагрузка на рынок пассажирских перевозок. В условиях обильных осадков и повышенного спроса цены на услуги такси в Москве и Подмосковье взлетели в 2–3,5 раза. Один из сервисов заказа такси заявил, что количество заявок от пользователей в пиковые моменты превысило количество доступных автомобилей.

Столичный департамент транспорта даже призвал службы такси не допускать необоснованного повышения цен из-за снегопада и дорожных заторов.

По мнению члена генерального совета «Деловой России» экономиста Олега Николаева, повышение цен на поездки в снегопад вполне оправданно. «Даже не с точки зрения баланса „спрос — предложение“, а просто с точки зрения издержек. Машина едет медленнее, топлива на преодоление препятствий тратит больше», — объясняет он NEWS.ru.

По оценкам доцента Института экономики, управления и права МГПУ Вадима Ковригина, в среднем цены на такси увеличиваются в дни снегопадов в три раза.

Декан факультета экономики и бизнеса Финансового университета при правительстве РФ Екатерина Бессмертная указала на прямую зависимость бизнеса от зимней погоды. По ее словам, теплые зимы и отсутствие естественного снега наносят ущерб горнолыжным курортам, вынуждая их нести расходы на искусственное оснежение или даже полностью закрывать трассы.

«Обильные же снегопады, напротив, создают позитивный экономический эффект: они стимулируют туристический поток, повышают спрос на зимнюю одежду, спортинвентарь и услуги в сфере традиционных зимних развлечений», — отметила собеседница NEWS.ru.

Кроме того, как добавил Николаев, снегопад меняет баланс сил в конкурентной борьбе между онлайн- и офлайн-ретейлом. По его оценке, когда покупатели вынуждены оставаться дома на протяжении нескольких дней, трафик в обычных магазинах снижается на 15–20%. В то же время это напрямую стимулирует рост объемов заказов в сервисах доставки.

Кто несет убытки из-за снегопада

«Трудно подсчитать точный ущерб, который наносит снегопад экономике погода. Главная статья — это нарушение транспортной логистики: задержки рейсов в аэропортах, застрявшие на трассах фуры, в целом более медленная скорость передвижения любого автотранспорта», — отметил Николаев.

По словам Ковригина, российская экономика в отдельных отраслях несет кратковременные, но существенные потери. «Наиболее серьезны убытки у городского хозяйства: сверхурочные выплаты дворникам, повышенные расходы на механизированную уборку, ускоренный износ техники. Но вряд ли эти потери серьезно скажутся на макроэкономике — обычно в муниципальных бюджетах есть резервы или инструменты покрытия дефицита», — резюмировал эксперт.

Под ударом оказывается и офлайн-ретейл. По оценке экспертов, в дни сильных снегопадов посещаемость магазинов может снижаться на 40–50%, что напрямую ведет к падению выручки.

Логистический коллапс бьет и по рынку доставки. Курьеры не справляются с объемом заказов в условиях снежных заносов и пробок. В популярных сервисах доставки готовой еды задержки увеличиваются в три раза, а выручка ресторанов и магазинов, работающих с ними, может сокращаться на 30–50%.

Какой ущерб наносит экономике аномальный снегопад

Аномальные снегопады оказывают существенное влияние на экономическую активность, отметила в беседе с NEWS.ru экономист и предприниматель Анна Полякова, руководитель Московского отделения Независимого профсоюза «Новый труд».

Она привела масштабные зарубежные примеры. «История других стран показывает, какой серьезный урон может нанести непогода. Так, из-за мощного зимнего шторма в США в 2021 году бизнес потерял, по разным оценкам, от $20 млрд до $50 млрд. А в Великобритании в 2018 году убытки от снегопадов достигали 1 млрд фунтов стерлингов в сутки», — напомнила она.

По словам эксперта, самый оперативный негативный эффект — это сбои в цепочках поставок. Когда транспортная инфраструктура парализована на 2–3 дня, магазины фиксируют прямые потери выручки. В таких ситуациях, согласно оценкам, продажи товаров повседневного спроса могут снижаться на 15–20%, а скоропортящихся свежих продуктов — до 30%.

Одновременно заводы и фабрики сталкиваются с простоями из-за отсутствия сырья, что в перспективе ведет к удорожанию их продукции. При этом экстренные расходы на расчистку снега перераспределяют финансовые потоки, отвлекая средства, запланированные на другие нужды.

