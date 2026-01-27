Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
27 января 2026 в 20:10

Взрыв произошел на электроподстанции в Москве

МЧС: короткое замыкание вызвало аварию на подстанции в Москве

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
Читайте нас в Дзен

Взрыв произошел на электроподстанции на северо-западе Москвы, сообщает «Москва 24», со ссылкой на МЧС. Отмечается, что взрыв вызвало короткое замыкание, несколько домов обесточены.

Очевидцы сообщают о сильном хлопке на улице Василия Петушкова, после которого в нескольких домах отключилось электричество, — говорится в сообщении.

Специалисты МЧС пришли к заключению, что причиной происшествия послужило кратковременное замыкание электрической цепи, которое не привело к возникновению пожара. В настоящее время электроснабжение жителей города производится в обычном порядке.

Ранее в Академгородке Новосибирска произошло массовое отключение электроэнергии. По словам очевидцев, на подстанции у Технопарка были замечены искры, после чего произошла авария. Аварийные бригады планируют устранить последствия инцидента в ближайшие несколько часов.

До этого сообщалось, что энергетики восстановили свыше 8000 километров линий электропередачи в Псковской и Новгородской областях. Соединение было нарушено из-за сильных снегопадов. В Новгородской области подключили 5,7 тыс. километров ЛЭП и более 3,2 тыс. трансформаторных подстанций. В Псковской области восстановили 2,7 тыс. линий электропередачи и 1,7 тыс. трансформаторов.

Россия
Москва
электроэнергия
взрывы
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
В Госдуме увидели одну тенденцию в отношении Европы к Украине
Потерявшая квартиру Долина дала концерт в крошечном баре и попала на видео
«Нас это мало волнует»: пресс-секретарь Лукашенко ответила на угрозы Киева
Мишустин дал новый статус добровольцам Росгвардии в российском приграничье
Меньшова, Алферова, Поплавская: кто из звезд вышел на «войну» с Богомоловым
Взрыв произошел на электроподстанции в Москве
Военэксперт оценил вероятность полномасштабного наступления ЕС на Россию
Точность и толщина: как геометрия влияет на срок службы металлоконструкций
Мрак в Киеве, происки НАТО у границ РФ, Меньшова vs Богомолов: что дальше
В какой город России переехать. Топ городов по уровню жизни, климату, ценам
Названы проблемы, которые встали перед Польшей из-за БПЛА
ЕС заключил еще одну историческую торговую сделку на фоне угроз Трампа
Летевшая в Британию женщина уснула на плече матери и не проснулась
«Адская тема»: Германия поддерживает палачей СС и унижает блокадников
В Верховной раде раскрыли, на чем держится власть Зеленского
Москалькова рассказала о судьбе без вести пропавших бойцов
«Критика и шельмования»: патриарх Кирилл преподал урок уважения к учителям
Трамп пообещал урегулировать очередной конфликт
Организаторы ожидают аншлаг на концерте Долиной в Москве
Как квасить капусту с медом: хрустит лучше бабушкиной
Дальше
Самое популярное
Как правильно клеить обои в углах: секреты идеальной стыковки без зазоров
Семья и жизнь

Как правильно клеить обои в углах: секреты идеальной стыковки без зазоров

Рецепт салата «Обжорка» с курицей: быстро, вкусно, сытно
Семья и жизнь

Рецепт салата «Обжорка» с курицей: быстро, вкусно, сытно

Салат «Итальянская свежесть»: легкое блюдо с листьями руколы и томатами
Семья и жизнь

Салат «Итальянская свежесть»: легкое блюдо с листьями руколы и томатами

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.