Взрыв произошел на электроподстанции в Москве МЧС: короткое замыкание вызвало аварию на подстанции в Москве

Взрыв произошел на электроподстанции на северо-западе Москвы, сообщает «Москва 24», со ссылкой на МЧС. Отмечается, что взрыв вызвало короткое замыкание, несколько домов обесточены.

Очевидцы сообщают о сильном хлопке на улице Василия Петушкова, после которого в нескольких домах отключилось электричество, — говорится в сообщении.

Специалисты МЧС пришли к заключению, что причиной происшествия послужило кратковременное замыкание электрической цепи, которое не привело к возникновению пожара. В настоящее время электроснабжение жителей города производится в обычном порядке.

Ранее в Академгородке Новосибирска произошло массовое отключение электроэнергии. По словам очевидцев, на подстанции у Технопарка были замечены искры, после чего произошла авария. Аварийные бригады планируют устранить последствия инцидента в ближайшие несколько часов.

До этого сообщалось, что энергетики восстановили свыше 8000 километров линий электропередачи в Псковской и Новгородской областях. Соединение было нарушено из-за сильных снегопадов. В Новгородской области подключили 5,7 тыс. километров ЛЭП и более 3,2 тыс. трансформаторных подстанций. В Псковской области восстановили 2,7 тыс. линий электропередачи и 1,7 тыс. трансформаторов.