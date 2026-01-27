Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
27 января 2026 в 20:04

Военэксперт оценил вероятность полномасштабного наступления ЕС на Россию

Военэксперт Артамонов: крупная военная кампания ЕС против России маловероятна

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Читайте нас в Дзен

Полноценная наступательная кампания Европы на Россию маловероятна, выразил мнение в беседе с NEWS.ru военный и международный эксперт, специалист по разведкам и армиям НАТО, профессор Дипакадемии МИД России Александр Артамонов. По его словам, для такого столкновения недостаточно одной только кампании по перевооружению, которую сейчас проводят страны ЕС.

Нужна не только серийная продукция, но и большая армия с интегрированными системами — спутниковыми группировками, быстрыми вычислительными мощностями и прочее. Такие мощности пока есть преимущественно у США, — отметил Артамонов.

Кроме того, Европе потребовалось бы собственное масштабное производство танков, самолетов и прочей техники, подчеркнул аналитик. Между тем, по его словам, Европа по-прежнему сохраняет коммерческие контракты с Россией.

У Европы также есть проблема с сырьем, в том числе с редкоземельными элементами. При этом она сохраняет коммерческие контракты с Россией, — добавил он.

Ранее стало известно, что площадь оборонных заводов в Европе превысила 7 млн квадратных метров. С 2024 по 2025 годы территория предприятий, производящих оружие и боеприпасы, увеличилась на 2,8 млн «квадратов», в то время как с 2020 по 2021 годы рост площадей составил всего 790 тысяч квадратных метров.

Европа
вооружения
производство
наступление
Дмитрий Горин
Д. Горин
Елена Васильченко
Е. Васильченко
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
В Госдуме увидели одну тенденцию в отношении Европы к Украине
Потерявшая квартиру Долина дала концерт в крошечном баре и попала на видео
«Нас это мало волнует»: пресс-секретарь Лукашенко ответила на угрозы Киева
Мишустин решил судьбу добровольцев Росгвардии в российском приграничье
Меньшова, Алферова, Поплавская: кто из звезд вышел на «войну» с Богомоловым
Взрыв произошел на электроподстанции в Москве
Военэксперт оценил вероятность полномасштабного наступления ЕС на Россию
Точность и толщина: как геометрия влияет на срок службы металлоконструкций
Мрак в Киеве, происки НАТО у границ РФ, Меньшова vs Богомолов: что дальше
В какой город России переехать. Топ городов по уровню жизни, климату, ценам
Названы проблемы, которые встали перед Польшей из-за БПЛА
ЕС заключил еще одну историческую торговую сделку на фоне угроз Трампа
Летевшая в Британию женщина уснула на плече матери и не проснулась
«Адская тема»: Германия поддерживает палачей СС и унижает блокадников
В Верховной раде раскрыли, на чем держится власть Зеленского
Москалькова рассказала о судьбе без вести пропавших бойцов
«Критика и шельмования»: патриарх Кирилл преподал урок уважения к учителям
Трамп пообещал урегулировать очередной конфликт
Организаторы ожидают аншлаг на концерте Долиной в Москве
Как квасить капусту с медом: хрустит лучше бабушкиной
Дальше
Самое популярное
Как правильно клеить обои в углах: секреты идеальной стыковки без зазоров
Семья и жизнь

Как правильно клеить обои в углах: секреты идеальной стыковки без зазоров

Рецепт салата «Обжорка» с курицей: быстро, вкусно, сытно
Семья и жизнь

Рецепт салата «Обжорка» с курицей: быстро, вкусно, сытно

Салат «Итальянская свежесть»: легкое блюдо с листьями руколы и томатами
Семья и жизнь

Салат «Итальянская свежесть»: легкое блюдо с листьями руколы и томатами

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.