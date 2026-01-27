Военэксперт оценил вероятность полномасштабного наступления ЕС на Россию

Полноценная наступательная кампания Европы на Россию маловероятна, выразил мнение в беседе с NEWS.ru военный и международный эксперт, специалист по разведкам и армиям НАТО, профессор Дипакадемии МИД России Александр Артамонов. По его словам, для такого столкновения недостаточно одной только кампании по перевооружению, которую сейчас проводят страны ЕС.

Нужна не только серийная продукция, но и большая армия с интегрированными системами — спутниковыми группировками, быстрыми вычислительными мощностями и прочее. Такие мощности пока есть преимущественно у США, — отметил Артамонов.

Кроме того, Европе потребовалось бы собственное масштабное производство танков, самолетов и прочей техники, подчеркнул аналитик. Между тем, по его словам, Европа по-прежнему сохраняет коммерческие контракты с Россией.

У Европы также есть проблема с сырьем, в том числе с редкоземельными элементами. При этом она сохраняет коммерческие контракты с Россией, — добавил он.

Ранее стало известно, что площадь оборонных заводов в Европе превысила 7 млн квадратных метров. С 2024 по 2025 годы территория предприятий, производящих оружие и боеприпасы, увеличилась на 2,8 млн «квадратов», в то время как с 2020 по 2021 годы рост площадей составил всего 790 тысяч квадратных метров.