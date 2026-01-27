Мишустин дал новый статус добровольцам Росгвардии в российском приграничье

Добровольцы, помогавшие Росгвардии отражать вооруженные вторжения и провокации на границе, получат статус ветерана боевых действий, следует из постановления премьер-министра Михаила Мишустина, размещенного на портале официального опубликования правовых актов. В документ внесены изменения, расширяющие круг граждан, имеющих право на соответствующее удостоверение.

Прежде статус предоставляли только тем добровольцам, кто участвовал в выполнении задач на территориях Украины, ДНР, ЛНР, а также Запорожской и Херсонской областей. В постановлении также уточняется, что новые правила касаются добровольцев, действовавших совместно с Росгвардией при выполнении задач.