Как защитить деревья на даче от аномальных морозов: список срочных дел

В этом году зима «балует» москвичей крепкими морозами. Но как такие экстремальные температуры переживают растения на дачах? NEWS.ru поговорил с садоводами и выяснил, как защитить кустарники и деревья, от чего они больше всего страдают, на что стоит обратить особенное внимание.
Как защитить растения на даче от аномальных холодов
В январе при сильных морозах растениям трудно помочь, заявил в беседе с NEWS.ru председатель организации «Садоводы России» Андрей Туманов. Впрочем, по его словам, под снегом для них чаще всего созданы достаточно комфортные условия.
«Если уж за что-то особенно сердце болит, можно посильнее укрыть снегом. Снег — самое лучшее одеяло. Под ним растениям будет хорошо», — сказал он.
Что касается деревьев, то Туманов посоветовал наклонить к земле некоторые веточки и тоже присыпать их снегом, однако делать это вовсе не обязательно. Садовод подчеркнул, что, делая это, нужно действовать очень осторожно, чтобы не надломить ветви.
«Еще можно штамбы растений (ствол до кроны. — NEWS.ru) присыпать снегом. Это самое уязвимое место у деревьев», — отметил Туманов.
Также не лишним будет притоптать снег около кустов и деревьев, сообщил в разговоре с NEWS.ru президент Ассоциации садоводов России Игорь Муханин. По его словам, не стоит допускать ситуации, когда на сугробе сверху образуется корка, а внутри он рыхлый.
«Особенно это касается яблонь и груш. Дело в том, что их кору очень любят грызуны, которые шастают в пушистом снеге, строят там тоннели. Когда вы растопчете снег, они не смогут грызть стволы и быть в безопасности. Им придется выходить на открытую местность, где их будут ловить совы», — сказал Муханин.
Кроме того, он посоветовал на утрамбованный под деревьями снег положить отраву для грызунов, спрятанную в небольшое количество сена. Также садовод порекомендовал закрыть от солнечных лучей некоторые кустарники. По словам садовода, в первую очередь речь идет о растениях, имеющих темную листву.
«Это ежевика, голубика, красная и белая смородина. Их закрываем навесом не от мороза — его они переносят, а от солнца. Под лучами их темные веточки нагреваются, начинают оживать, а в ночь бьет мороз, и они погибают», — объяснил Муханин.
Что несет опасность растениям зимой
По словам Туманова, сами по себе морозы для растений не опасны. Гораздо хуже они переносят внезапные оттепели. А самое страшное для сада — колебания температур, уточнил он.
«Хуже всего, когда в течение суток или нескольких дней температура падает от плюс 1 до минус 30 градусов, а потом поднимается обратно. Еще вредят растениям иссушающие ветры», — сказал садовод.
Также Туманов отметил, что для деревьев может быть опасен лед, налипший на ветвях. Под его тяжестью они могут провисать и ломаться. Однако не нужно сбивать лед лопатой, ведь так можно повредить ветки, сказал он.
«Если снег или лед лег, например, на туи, у которых очень много острых развилок, надо просто связать дерево веревкой, чтобы оно не разваливалось. Тогда ему никакой лед не страшен. Ветки не будут провисать и ломаться», — отметил Туманов.
Что стоит проверить на даче зимой
Зимой стоит приезжать на дачу для проверки примерно раз в две недели, посоветовала в беседе с NEWS.ru садовод Ольга Воронова. Она отметила, что помимо растений и деревьев, стоит осмотреть дом и теплицы.
«Сейчас много снега, он тяжелый, слежался. Может проломить не только теплицу, но и крышу дома. К тому же сугробы могут образовываться около теплицы и давить на нее сбоку. Может лопнуть стенка», — сказала Воронова.
Она добавила, что если вдруг теплица пострадала, то придется ждать весны, чтобы починить ее. Единственное, она порекомендовала засыпать открывшуюся землю снегом, чтобы она оставалась плодородной.
«В целом ничего страшного. Обидно только, что рано туда ничего не посадишь. Но это форс-мажор, тут ничего не поделаешь. Просто стоит внести в план на весну ремонт теплицы», — сказала Воронова.
По ее словам, приступать к работе с растениями теперь можно будет только в марте: до этого срока их трогать не стоит.
Туманов тоже считает, что можно проверить в морозы коммуникации. А также он посоветовал оставлять лопату поближе ко входу на случай, если за время вашего отсутствия выпадет много снега.
«Второе — обязательно возьмите с собой жидкость против обледенения, чтобы обработать замок. Иногда туда попадает влага, и он замерзает — внутрь дома не зайти», — сказал Туманов.
