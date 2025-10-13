Садовод рассказал, весь ли виноград нужно укрывать на зиму

Садовод рассказал, весь ли виноград нужно укрывать на зиму Садовод Туманов: ряд европейских и американских сортов винограда не укрывают

Важно укрывать на зиму южные сорта винограда, которые не приспособлены к климату средней полосы, рассказал в беседе с NEWS.ru садовод Андрей Туманов. По его словам, некоторые подвиды не нуждаются в укрытии.

Если это европейский виноград, Винифера, то его просто чаще всего с опоры снимают, укладывают на землю, снегом укрывают. Снег — лучшее укрытие. А тот же американский подвид винограда Витис лабруска вообще чаще всего с опоры не снимается и зимует так же, — подчеркнул садовод.

