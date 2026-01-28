Названа востребованная у россиян услуга, которая может скоро подорожать Эксперт по ЖКХ Бондарь: в России может подорожать домашний интернет

В России в скором времени может подорожать домашний интернет, заявил NEWS.ru общественный деятель и эксперт по ЖКХ Дмитрий Бондарь. По его словам, причина заключается в расходах на модернизацию сетей и инфляции.

Смотря на ситуацию с платным безлимитом у мобильных операторов, кажется, что домашний интернет будет следующим в плане роста цен. Вероятно, провайдеры фиксированной связи станут внимательно наблюдать за реакцией аудитории на действия операторов связи, которые вводят плату за ранее бесплатные опции. Допускаю, что поставщики услуг могут избрать похожий путь для квартир, чтобы покрыть свои расходы на обновление сетей и инфляцию. Скорее всего, мы увидим постепенный рост абонентской платы. Крупные компании могут начать корректировать стоимость своих услуг в среднем на 60–180 рублей, — предупредил Бондарь.

Он отметил, что провайдеры могут рассмотреть возможность взимания дополнительной платы за аренду роутеров или предоставление дополнительных услуг безопасности вместо прямого повышения стоимости интернета. По словам эксперта, это решение выглядит закономерным в условиях роста НДС до 22% и увеличения затрат на приобретение оборудования, которое, вероятно, также подорожало.

Важно помнить, что оператор должен прислать уведомление об изменениях минимум за 10 дней до того, как они вступят в силу. По закону «О защите прав потребителей» вы имеете полное право отказаться от услуг, если новые условия договора вам не подходят. Допускаю, что ФАС будет проверять обоснованность каждого такого скачка цен. Вероятно, это поможет исключить ситуации, когда операторы перекладывают все свои издержки на плечи обычных людей. Подайте претензию, если вы заметили, что цена выросла без предупреждения, — добавил Бондарь.

Ранее доцент экономического факультета РУДН Хаджимурад Белхароев заявил, что в феврале цены вырастут примерно на 10% в разных сферах. По его словам, подорожание логистики в первую очередь скажется на стоимости продуктов.