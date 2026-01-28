Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
28 января 2026 в 03:20

Названа востребованная у россиян услуга, которая может скоро подорожать

Эксперт по ЖКХ Бондарь: в России может подорожать домашний интернет

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Читайте нас в Дзен

В России в скором времени может подорожать домашний интернет, заявил NEWS.ru общественный деятель и эксперт по ЖКХ Дмитрий Бондарь. По его словам, причина заключается в расходах на модернизацию сетей и инфляции.

Смотря на ситуацию с платным безлимитом у мобильных операторов, кажется, что домашний интернет будет следующим в плане роста цен. Вероятно, провайдеры фиксированной связи станут внимательно наблюдать за реакцией аудитории на действия операторов связи, которые вводят плату за ранее бесплатные опции. Допускаю, что поставщики услуг могут избрать похожий путь для квартир, чтобы покрыть свои расходы на обновление сетей и инфляцию. Скорее всего, мы увидим постепенный рост абонентской платы. Крупные компании могут начать корректировать стоимость своих услуг в среднем на 60–180 рублей, — предупредил Бондарь.

Он отметил, что провайдеры могут рассмотреть возможность взимания дополнительной платы за аренду роутеров или предоставление дополнительных услуг безопасности вместо прямого повышения стоимости интернета. По словам эксперта, это решение выглядит закономерным в условиях роста НДС до 22% и увеличения затрат на приобретение оборудования, которое, вероятно, также подорожало.

Важно помнить, что оператор должен прислать уведомление об изменениях минимум за 10 дней до того, как они вступят в силу. По закону «О защите прав потребителей» вы имеете полное право отказаться от услуг, если новые условия договора вам не подходят. Допускаю, что ФАС будет проверять обоснованность каждого такого скачка цен. Вероятно, это поможет исключить ситуации, когда операторы перекладывают все свои издержки на плечи обычных людей. Подайте претензию, если вы заметили, что цена выросла без предупреждения, — добавил Бондарь.

Ранее доцент экономического факультета РУДН Хаджимурад Белхароев заявил, что в феврале цены вырастут примерно на 10% в разных сферах. По его словам, подорожание логистики в первую очередь скажется на стоимости продуктов.

цены
интернет
россияне
услуги
Максим Кирсанов
М. Кирсанов
Дмитрий Новиков
Д. Новиков
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Назван документ, гарантирующий безопасность сделок с недвижимостью
«Венесуэла на стероидах»: Трамп предсказал незавидное будущее США
Как защитить деревья на даче от аномальных морозов: список срочных дел
Гороскоп на 28 января: Овнам действовать смело, а Весам ждать сюрпризов
Биография, личная жизнь, слова об Украине и СВО: где сейчас Ольга Кабо
«Что это было?»: Трамп посмеялся над внешним видом Макрона в Давосе
При пожаре в частном доме в Якутии погибли пять человек
Раскрыто, что ждет ВСУ после освобождения российскими силами Новояковлевки
Названа востребованная у россиян услуга, которая может скоро подорожать
«Локомотив» в очередной раз разгромил СКА в матче КХЛ
Российских пенсионеров могут обеспечить дополнительной выплатой
В Латвии приговорили ученого за участие в российской конференции
Военный монстр: оборонка ЕС «переплюнула» США — Брюссель готовится к войне?
Временные меры введены на Крымском мосту
Кубанский аэропорт временно прекратил полеты
Семья Шатунова оценила общий ущерб по делу экс-продюсера певца
Воспитание сына, личная жизнь, наркозависимость: как живет Стас Пьеха
В Венгрии подтвердили свою позицию по членству Украины в ЕС
Очевидцы рассказали о серии взрывов в Ростовской области
Поисковик высказалась о возможном уходе семьи Усольцевых в тайгу
Дальше
Самое популярное
Готовим насыпной яблочный пирог «Три стакана»: проще не придумаешь
Семья и жизнь

Готовим насыпной яблочный пирог «Три стакана»: проще не придумаешь

Вкусно, полезно, сытно, ярко — готовим на ужин куриное филе под шубой
Семья и жизнь

Вкусно, полезно, сытно, ярко — готовим на ужин куриное филе под шубой

Бабка в горшочках — готовим картофельную запеканку по-белорусски
Семья и жизнь

Бабка в горшочках — готовим картофельную запеканку по-белорусски

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.