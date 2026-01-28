Гастрит и язва желудка: как отличить, можно ли предотвратить и вылечить?

Гастрит и язва желудка — это связанные между собой болезни, при которых повреждается слизистая желудка и 12-перстной кишки. Без лечения эти заболевания могут перейти в хроническую стадию и вызвать серьезные проблемы. NEWS.ru пообщался с врачом-гастроэнтерологом Кларой Сычуговой, которая рассказала, в чем отличие гастрита от язвы, от чего они появляются, как распознать симптомы и как избежать повторного развития болезни.

Почему развиваются гастрит и язва

Долгое время все считали, что гастрит и язвенная болезнь желудка развиваются на фоне неправильного образа жизни. Но в 1982 году все изменилось благодаря открытию взаимосвязи бактерии Helicobacter pylory и развитию заболеваний желудка. Именно эта бактерия в 90% случаев приводит к развитию хронического гастрита и в 70% случаев — язвы. Связано это с тем, что она повреждает защитный слой слизистой оболочки, тем самым делает ее уязвимой для соляной кислоты, которая вырабатывается в желудке и является одним из важных компонентов желудочного сока.

Если говорить о язвенной болезни, то второй важной причиной ее развития является прием нестероидных противовоспалительных препаратов. Это связано с тем, что эти таблетки подавляют выработку простагландинов, которые защищают слизистую оболочку желудка. Наследственность для развития гастрита или язвенной болезни больше связана с семейным инфицированием бактерией хеликобактер.

Какие основные симптомы

Гастрит — это поверхностное воспаление слизистой оболочки желудка. Оно не затрагивает более глубокие слои ткани, но может переходить в хроническую форму и нарушать пищеварение. Язва — это, наоборот, глубокий дефект слизистой, затрагивающий мышечные слои стенки желудка или 12-перстной кишки, и обычно встречается у взрослых. Язва может привести к осложнениям: кровотечениям, прорыву стенки органа, рубцеванию.

На ранних стадиях оба заболевания могут проявляться схожими симптомами: болью в желудке, изжогой, тошнотой, неприятным привкусом во рту. Но при внимательном рассмотрении можно увидеть, что клиническая картина все же отличается.

При гастрите боли обычно ноющие или тянущие, возникают в верхней части живота. Как правило, неприятные ощущения появляются после еды в течение первых 30–40 минут, особенно если пища была жирной или острой. Это связано с активной выработкой желудочного сока и раздражением воспаленной слизистой. При язве желудка боль более резкая и жгучая. Иногда она может иррадиировать в спину, грудную клетку или низ живота. Как правило, неприятные ощущения возникают натощак или при длительном отсутствии еды.

При этом изжога и отрыжка встречаются при обоих заболеваниях. Также частым симптомом является тошнота. Но при гастрите она обычно возникает после еды, а при язве — на фоне голода.

Что нельзя есть при гастрите и язве

Хорошая новость заключается в том, что питание абсолютно никак не влияет на развитие гастрита и язвенной болезни. Поэтому никакой диеты при наличии этих заболеваний соблюдать не нужно. Но необходимо учитывать, что существуют продукты питания, которые обладают раздражающим действием для рецепторов желудка, а следовательно, могут появляться различные симптомы, такие как жжение, боль, тяжесть. У каждого человека эти продукты индивидуальны, но чаще всего это острая пища и соусы, жирная еда, томаты, шоколад, мята.

Редис, редька, белокочанная капуста, а также бобовые (особенно фасоль) сложно перевариваются и вызывают вздутие, что нежелательно при больном желудке. Что касается фруктов и ягод, то лимоны, клюква, вишня, смородина в свежем виде или в виде соков могут спровоцировать обострение гастрита или язвенной болезни из-за высокой кислотности.

Кроме того, кофеин стимулирует выработку соляной кислоты, что опасно при язве и гастрите. Алкоголь раздражает слизистую и негативно сказывается на работе печени. Также не рекомендуется злоупотреблять газированными напитками.

Как лечить болезни

Медикаментозное лечение зависит от причины воспаления. Например, при выявлении Helicobacter pylori назначают курс антибиотиков в сочетании с препаратами, снижающими кислотность желудочного сока. В других случаях могут применяться обволакивающие средства, спазмолитики и препараты, регулирующие моторику желудка.

Хронический гастрит требует длительной и комплексной терапии. Кроме лекарств необходима корректировка питания, отказ от вредных привычек, нормализация режима сна и снижение стресса. Также могут назначаться пробиотики и витаминные комплексы.

Чтобы избежать повторного развития болезни, нужно соблюдать здоровый образ жизни, как бы банально это ни звучало. В частности, требуются регулярные занятия физкультурой и спортом. Питаться следует четыре-пять раз в день, но небольшими порциями, избегая длительных перерывов и переедания.

Хронический стресс — доказанный фактор риска гастрита. Поэтому немаловажно находить эффективные для себя методы релаксации. Это может быть что угодно: хобби, прогулки на свежем воздухе, йога, общение с близкими или консультации психолога. Важно помнить, что через слюну в желудок могут попадать вредные бактерии, так что необходимо уделять внимание гигиене рта. Людям старше 40 лет также нужно ежегодно делать УЗИ органов брюшной полости.

