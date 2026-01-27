Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
27 января 2026 в 23:52

В США допустили, что Совет мира погрузится в разные конфликты

Трамп допустил, что влияние Совета мира распространится на другие территории

Белый дом Белый дом Фото: Shutterstock/FOTODOM
Сфера ответственности созданного Совета мира может распространиться за пределы сектора Газа, заявил президент США Дональд Трамп в интервью радиостанции WABC. Организация была учреждена им для участия в мирном урегулировании в анклаве.

Теперь у нас есть Совет мира, чтобы гарантировать, что все пройдет хорошо, это может распространиться и на другие территории, если это понадобится, — уточнил Трамп.

Устав Совета мира был подписан 22 января в Давосе представителями 19 стран. Американский лидер утверждает, что к организации присоединились и другие государства.

Совет создан в рамках договоренности между Израилем и движением ХАМАС для управления сектором Газа. Однако изначально предполагалось, что он также будет заниматься предотвращением и урегулированием конфликтов в иных регионах.

Ранее сообщалось, что Аргентина, Албания, Армения, Азербайджан, Бахрейн, Белоруссия, Болгария, Египет, Венгрия, Индонезия, Иордания, Казахстан, Косово, Марокко и Монголия решили принять предложение главы Белого дома. Их примеру последовали Пакистан, Катар, Саудовская Аравия, Турция, Объединенные Арабские Эмираты, Узбекистан, Вьетнам. Среди стран, отказавшихся от участия, — Франция, Норвегия, Словения, Швеция и Великобритания.

советы
Дональд Трамп
конфликты
США
