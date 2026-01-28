Приметы 28 января — Павлов день: как спастись от порчи и колдовства?

Приметы 28 января — Павлов день: как спастись от порчи и колдовства?

28 января верующие чтут память святого Павла Фивейского, первого христианского монаха-отшельника. В народе эта дата известна под мрачным названием День колдунов. По поверьям, именно в этот день кудесники и знахари передавали свои тайные знания ученикам, что сопровождалось всплеском негативной энергии. В народе говорили: «Павел день прибавил», замечая, что световой день стал ощутимо длиннее.

Погодные приметы на Павлов день, 28 января

Погода в этот день помогала заглянуть далеко вперед — в лето и осень.

Если на Павла ветрено — год будет сырым и дождливым.

Звездная ночь 28 января сулила богатый урожай льна.

Если звезды сильно мерцают — жди похолодания; если они тусклые — будет оттепель.

Тучи плывут с севера — к затяжным холодам.

Если день ясный и солнечный — лето будет жарким и сухим.

Приметы о зверях и птицах 28 января

Услышать карканье ворон — к скорому теплу, но если вороны спрятались — ударит мороз.

Снегири защебетали под окном — к перемене погоды.

Приметы 28 января Фото: Shutterstock/FOTODOM

Что можно и нужно делать 28 января

Венчаться и играть свадьбы. Несмотря на «колдовскую» славу дня, браки, заключенные на Павла, считались крепкими, так как святой брал молодых под свою защиту.

Заниматься рукоделием. Считалось, что работа с нитками и тканью 28 января помогает «запутать» злые помыслы врагов.

Поскольку день считался опасным, люди соблюдали особые меры предосторожности.

Стук по дереву и плевки через левое плечо. В этот день эти привычные жесты использовали особенно часто, чтобы не «сглазить» удачу.

Носить обереги. В этот день люди старались не выходить из дома без нательного креста или других личных оберегов.

Задабривание домового. Чтобы домашний дух помогал защищать избу от чужой магии, ему оставляли за печкой блюдце с молоком или кашей.

Что нельзя делать 28 января

Выходить из дома голодным. Верили, что к сытому человеку зараза и сглаз не пристанут, а вот голодный — легкая добыча для нечисти.

Ругаться и сквернословить. Любое злое слово, сказанное в День колдунов, могло вернуться к человеку в виде болезни или неудачи.

Принимать подарки от незнакомых людей. Через вещи в этот день чаще всего передавали порчу.

Поднимать что-либо на перекрестках. Самый опасный запрет — любая вещь на дороге могла быть «подкладом».

Ходить в лес или к водоемам в одиночку. Считалось, что природа в этот день полна опасностей.

Выносить сор из избы после заката. Вместе с мусором можно было выкинуть защиту дома.

