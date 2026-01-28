Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
28 января 2026 в 00:05

Приметы 28 января — Павлов день: как спастись от порчи и колдовства?

Погодные приметы на конец января Погодные приметы на конец января Фото: Shutterstock/FOTODOM
Читайте нас в Дзен

28 января верующие чтут память святого Павла Фивейского, первого христианского монаха-отшельника. В народе эта дата известна под мрачным названием День колдунов. По поверьям, именно в этот день кудесники и знахари передавали свои тайные знания ученикам, что сопровождалось всплеском негативной энергии. В народе говорили: «Павел день прибавил», замечая, что световой день стал ощутимо длиннее.

Погодные приметы на Павлов день, 28 января

Погода в этот день помогала заглянуть далеко вперед — в лето и осень.

  • Если на Павла ветрено — год будет сырым и дождливым.

  • Звездная ночь 28 января сулила богатый урожай льна.

  • Если звезды сильно мерцают — жди похолодания; если они тусклые — будет оттепель.

  • Тучи плывут с севера — к затяжным холодам.

  • Если день ясный и солнечный — лето будет жарким и сухим.

Приметы о зверях и птицах 28 января

  • Услышать карканье ворон — к скорому теплу, но если вороны спрятались — ударит мороз.
  • Снегири защебетали под окном — к перемене погоды.

Приметы 28 января Приметы 28 января Фото: Shutterstock/FOTODOM

Что можно и нужно делать 28 января

  • Венчаться и играть свадьбы. Несмотря на «колдовскую» славу дня, браки, заключенные на Павла, считались крепкими, так как святой брал молодых под свою защиту.

  • Заниматься рукоделием. Считалось, что работа с нитками и тканью 28 января помогает «запутать» злые помыслы врагов.

Поскольку день считался опасным, люди соблюдали особые меры предосторожности.

  • Стук по дереву и плевки через левое плечо. В этот день эти привычные жесты использовали особенно часто, чтобы не «сглазить» удачу.

  • Носить обереги. В этот день люди старались не выходить из дома без нательного креста или других личных оберегов.

  • Задабривание домового. Чтобы домашний дух помогал защищать избу от чужой магии, ему оставляли за печкой блюдце с молоком или кашей.

Что нельзя делать 28 января

  • Выходить из дома голодным. Верили, что к сытому человеку зараза и сглаз не пристанут, а вот голодный — легкая добыча для нечисти.

  • Ругаться и сквернословить. Любое злое слово, сказанное в День колдунов, могло вернуться к человеку в виде болезни или неудачи.

  • Принимать подарки от незнакомых людей. Через вещи в этот день чаще всего передавали порчу.

  • Поднимать что-либо на перекрестках. Самый опасный запрет — любая вещь на дороге могла быть «подкладом».

  • Ходить в лес или к водоемам в одиночку. Считалось, что природа в этот день полна опасностей.

  • Выносить сор из избы после заката. Вместе с мусором можно было выкинуть защиту дома.

Сельдерей: все о низкокалорийном суперфуде, который нужно добавить в свой рацион уже сейчас.

приметы
народные приметы
обычаи
традиции
запреты
фольклор
суеверия
Анастасия Фомина
А. Фомина
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Стало известно о состоянии задержанного в Польше российского археолога
Отсидевший актер начал работу над первым спектаклем после освобождения
Врач ответила, какие продукты категорически нельзя есть при гастрите и язве
Мат, самогон, самиздат: британцам советуют спасаться от бед опытом СССР
Фотография Путина заняла почетное место в Белом доме
Трамп заявил, что одна из стран близка к краху
В ГД предложили необычные меры при плохой уборке снега во дворах
Администрацию Трампа обвинили в «терроре» против американцев
Курсы за 90 млн, элитная недвижимость в ОАЭ, иноагентство: как живет Нагиев
Володин указал на важность защиты идентичности России в «мире без правил»
Какой сегодня день? Праздники и памятные даты 28 января 2026 года
Приметы 28 января — Павлов день: как спастись от порчи и колдовства?
Человек пострадал при атаке ВСУ на Брянскую область
Главные рецепты долголетия: 4 правила, которые помогут замедлить старение
Фицо предположил, в какой день завершится конфликт на Украине
В США допустили, что Совет мира погрузится в разные конфликты
Чешский президент заявил, что подвергся вымогательству
Фигурант дела о хищениях в Курской области дал новые показания
Захарова жестко ответила президенту Польши из-за слов о холокосте
«Перевести меру в постоянную»: в РФ призвали закрепить параллельный импорт
Дальше
Самое популярное
Готовим насыпной яблочный пирог «Три стакана»: проще не придумаешь
Семья и жизнь

Готовим насыпной яблочный пирог «Три стакана»: проще не придумаешь

Вкусно, полезно, сытно, ярко — готовим на ужин куриное филе под шубой
Семья и жизнь

Вкусно, полезно, сытно, ярко — готовим на ужин куриное филе под шубой

Бабка в горшочках — готовим картофельную запеканку по-белорусски
Семья и жизнь

Бабка в горшочках — готовим картофельную запеканку по-белорусски

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.