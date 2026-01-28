Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
28 января 2026 в 00:37

В ГД предложили необычные меры при плохой уборке снега во дворах

Депутаты ГД предложили возвращать жильцам деньги за ЖКУ при плохой уборке снега

Уборка снега на улицах и во дворах Москвы Уборка снега на улицах и во дворах Москвы Фото: Стрингер/NEWS.ru
Депутаты Госдумы от фракции «Новые люди» предложили ввести механизм возврата части оплаты за жилищно-коммунальные услуги. Инициатива касается случаев, когда управляющие компании плохо или несвоевременно убирают снег.

Соответствующее обращение направлено министру строительства Иреку Файзуллину. Авторами обращения выступили вице-спикер Владислав Даванков и депутаты Антон Ткачев и Владимир Плякин.

Просим рассмотреть возможность упрощенного порядка перерасчета платы (во внесудебном порядке на основании обращения жильцов с подтверждающими документами либо по решению суда), если зафиксирован факт невыполнения работ и их последующего выполнения силами самих жителей, — уточняется в обращении.

По мнению депутатов, такая мера станет правовым основанием для прямой финансовой ответственности коммунальных организаций перед гражданами. Они предлагают закрепить в законодательстве право на снижение размера платежей в случае доказанного неисполнения УК своих обязанностей. Это, как считают авторы, усилит мотивацию компаний работать качественно и избавит людей от оплаты неоказанных услуг.

Ранее стало известно, что управляющую компанию могут оштрафовать на 300 тыс. рублей за плохую уборку снега. Первый зампред комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Владимир Кошелев предупредил, что тротуары и проезды необходимо расчищать в течение 12 часов после снегопада.

