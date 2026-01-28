Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
28 января 2026 в 00:42

Трамп заявил, что одна из стран близка к краху

Трамп: Куба близка к краху после прекращения поставок нефти из Венесуэлы

Дональд Трамп на Всемирном экономическом форуме в Давосе Дональд Трамп на Всемирном экономическом форуме в Давосе Фото: Lian Yi/XinHua/Global Look Press
Действующий президент США Дональд Трамп сделал заявление о тяжелом экономическом положении Кубы. По его мнению, страна находится на грани коллапса из-за прекращения поддержки со стороны Венесуэлы.

Куба — это страна, которая сейчас находится очень близко к краху. Они получали деньги из Венесуэлы. Они получали нефть из Венесуэлы, — сказал Трамп во время своего визита в штат Айова.

Трамп указал, что Куба долгое время зависела от финансовой помощи и, что критически важно, от поставок нефти из Венесуэлы. Прекращение этого потока ресурсов, по оценке президента США, поставило кубинскую экономику в крайне уязвимое положение.

Администрация Трампа уже заявляла о полном прекращении венесуэльских нефтяных поставок на остров. Кроме того, Вашингтон предупредил о возможных санкционных мерах в отношении любых других государств или компаний, которые попытаются заместить Венесуэлу в качестве поставщика топлива для Кубы. Это является частью общей политики давления на правительство Кубы, а также на политику Николаса Мадуро в Венесуэле.

Ранее сообщалось, что администрация президента США изучает возможность введения морской блокады Кубы. Цель этой меры — прекращение поставок нефти на остров. Данную идею уже поддержал государственный секретарь США Марко Рубио. Вашингтон ищет новые способы для смены политического руководства Кубы, но окончательного решения по блокаде еще не принято.

Куба
Дональд Трамп
нефть
крах
