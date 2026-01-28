Володин указал на важность защиты идентичности России в «мире без правил»

Председатель Госдумы Вячеслав Володин в обращении к участникам на XXXIV Международных Рождественских чтениях заявил о необходимости защиты основ национальной самоидентификации, передает РИА Новости. Его приветствие зачитала вице-спикер Анна Кузнецова на пленарном заседании в Кремлевском дворце.

Володин подчеркнул, что тема форума о нравственности и формировании личности крайне актуальна в современном мире. Он отметил, что общие духовные ориентиры исторически помогали стране развиваться. Чтения, по его словам, способствуют укреплению традиционных ценностей, сохранению наследия и межконфессионального диалога.

Важно делать все для защиты основ нашей национальной идентичности — веры, языка, культуры, истории. Для воспитания подрастающего поколения на принципах любви к Родине, добра и взаимоуважения, — цитируется в обращении спикера Госдумы.

Ранее философ и политолог Александр Дугин заявлял, что спецоперация на Украине — важнейший этап в истории России. Политолог подчеркнул, что конфликт носит судьбоносный характер, превосходя по значимости прошлые исторические вызовы. По мнению эксперта, исход этих событий определит само право человечества на сохранение своей идентичности и суверенного пути развития.