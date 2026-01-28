На Украине заявили о готовности Зеленского к личной встрече с Путиным

Глава МИД Украины Андрей Сибига в интервью изданию «Европейская правда» подтвердил готовность президента Владимира Зеленского провести личную встречу с российским коллегой Владимиром Путиным. Предметом переговоров должны стать ключевые нерешенные вопросы — проблема территорий и ситуация вокруг Запорожской АЭС.

Как вы знаете, все еще остаются несогласованными наиболее чувствительные вопросы. Именно для их решения президент готов встретиться с Путиным и это обсуждать, — заявил Сибига.

Ранее украинский дипломат отметил, что мирное соглашение по урегулированию конфликта на Украине может быть подписано в двустороннем формате. По его словам, 20-пунктный документ Киев подпишет с США, а Вашингтон отдельно — с Россией. Евросоюз не станет стороной этого соглашения, но будет участвовать в процессе. На данный момент обсуждается именно такая конструкция, однако переговорный процесс еще продолжается.

До этого Андрей Сибига нахамил премьер-министру Венгрии Виктору Орбану. В социальной сети X он заявил, что план венгерского политика, пообещавшего не пускать украинское государство в состав Евросоюза в ближайшие 100 лет, «обречен на провал».