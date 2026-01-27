Диета «Стол № 8»: полный список продуктов и меню на неделю при ожирении

В борьбе с лишним весом, особенно при диагнозе «ожирение», важен системный и безопасный подход. Одним из таких проверенных инструментов является диета «Стол номер 8» — лечебная система питания, разработанная еще советским ученым Мануилом Певзнером и не утратившая своей актуальности сегодня. В отличие от модных диет-однодневок она предлагает не временные ограничения, а сбалансированный рацион, направленный на плавную коррекцию массы тела и нормализацию обмена веществ. В этой статье мы детально разберем ее принципы, предоставим полную таблицу продуктов и составим меню на неделю для «Стола № 8», которое можно взять за основу.
Принципы и цели лечебной диеты «Стол № 8»
Основная задача этой системы — создание условий для уменьшения жировых отложений при сохранении работоспособности и здоровья. Лечебная диета при ожирении, а именно так позиционируется «Стол № 8», базируется на нескольких ключевых взаимосвязанных принципах.
Во-первых, это умеренное, но не экстремальное снижение калорийности рациона до 1500–1800 ккал в сутки (точная цифра определяется врачом индивидуально, в зависимости от степени ожирения, пола и физической активности). Цель — запустить процесс использования собственных жировых запасов в качестве источника энергии.
Во-вторых, резкое ограничение простых углеводов (сахар, конфеты, выпечка) и животных жиров, которые являются основными источниками «пустых» калорий и легко откладываются в жировое депо.
В-третьих, создание устойчивого чувства сытости и профилактика запоров посредством увеличения объема пищи за счет низкокалорийных овощей и несладких фруктов, богатых клетчаткой.
В-четвертых, нормализация водно-солевого баланса: ограничение соли до 3–5 г в день для снижения отечности и исключение продуктов, возбуждающих аппетит (острые приправы, крепкие бульоны, копчености).
Пятый принцип — обеспечение организма полноценным белком для сохранения мышечной массы.
Таким образом, диета «Стол номер 8» воздействует на корень проблемы, плавно перестраивая пищевые привычки и метаболизм, а не просто на время урезая калории.
Таблица продуктов: что можно, что ограничить, чего категорически нельзя
Успех диеты напрямую зависит от четкого следования спискам продуктов. Чтобы понимать, что можно есть при диете «Стол № 8», нужно ориентироваться на три категории: разрешенные (формируют основу), ограниченные (употребляются дозированно) и запрещенные (полностью исключаются). Эта классификация помогает избежать ошибок и составить по-настоящему эффективный рацион.
Таблица для диеты «Стол № 8»
Помните, что в список запрещенных продуктов «Стола № 8» также входит алкоголь.
Примерное меню на 7 дней с рецептами простых блюд
Составить меню на неделю для «Стола № 8» несложно, если опираться на принципы чередования белков, овощей и разрешенных круп. Важно помнить о дробном питании. Вот сбалансированный пример рациона на день, который можно варьировать в течение недели. Так вы поймете на примере, что можно есть при диете «Стол № 8».
День 1 (белково-овощной)
Завтрак: омлет из двух яиц на пару с помидором и шпинатом, ломтик цельнозернового хлеба.
Перекус: яблоко, запеченное с корицей.
Обед: суп на овощном бульоне с брокколи, цветной капустой и фрикадельками из куриной грудки. Салат из огурцов, редиса и зелени, заправленный лимонным соком.
Полдник: стакан натурального йогурта без добавок.
Ужин: запеченный в фольге хек с лимоном, гарнир из тушеных кабачков, моркови и лука.
День 2 (крупяной)
Завтрак: творог (до 5% жирности, 150 г) с горстью свежих ягод (смородина, черника).
Перекус: грейпфрут.
Обед: тушеная говядина (кусочками) с гречкой и салатом из свежей белокочанной капусты с зеленью.
Полдник: отвар шиповника.
Ужин: рыбные котлеты на пару (из трески), салат из отварной свеклы (100 г) с черносливом (2–3 шт.).
День 3 (овощной)
Завтрак: каша гречневая рассыпчатая на воде (200 г готовой).
Перекус: салат из натертой моркови с небольшим количеством яблока.
Обед: щи из свежей капусты без картофеля на слабом бульоне, кусочек отварной куриной грудки (100 г).
Полдник: кефир 1% (стакан).
Ужин: рагу из баклажанов, сладкого перца, томатов и лука с добавлением кусочков филе кролика.
День 4 (творожный)
Завтрак: натуральный йогурт с кусочками яблока и щепоткой корицы.
Перекус: груша.
Обед: уха из нежирной рыбы (щука, треска) с овощами (лук, морковь, сельдерей).
Полдник: творог (100 г).
Ужин: творожная запеканка без сахара и манки (с яйцом, яблоком и небольшим количеством цельнозерновой муки).
День 5 (птица)
Завтрак: два вареных яйца, салат из огурца, редиса и зеленого лука.
Перекус: апельсин.
Обед: суп-пюре из тыквы и цветной капусты с сухариками из ржаного хлеба.
Полдник: простокваша.
Ужин: куриное суфле, приготовленное на пару (из фарша грудки, яичного белка и молока), с гарниром из отварной стручковой фасоли.
День 6 (рыбно-овощной)
Завтрак: перловая каша на воде.
Перекус: горсть ягод.
Обед: тушеное филе индейки с овощами (кабачок, томат, лук, брокколи).
Полдник: яблоко.
Ужин: салат «Щетка» из мелко нашинкованной сырой капусты, моркови и свеклы, заправленный лимонным соком. Отварная или запеченная рыба (минтай).
День 7 (разгрузочный — выбрать один вариант)
Вариант 1: 1,5 кг несладких яблок (разделить на пять-шесть приемов).
Вариант 2: 1,5 кг обезжиренного творога с небольшим количеством кефира.
Вариант 3: 1,5 кг огурцов и листового салата.
Разгрузочный день проводится только при хорошей переносимости и после консультации с врачом.
Простые рецепты для «Стола № 8» делают питание разнообразным и вкусным. К тому же в них не входят запрещенные продукты для диеты «Стол № 8».
Например, для легкого овощного супа нужно просто сварить в воде или очень слабом бульоне нарезанные капусту, стебель сельдерея, лук, морковь и кабачок, добавив в конце зелень.
Рыбные котлеты легко готовятся из фарша минтая или трески с добавлением лука, яйца и небольшого количества овсяных хлопьев вместо хлеба; их лучше не жарить, а запекать в духовке на пергаменте или готовить в пароварке.
Творожная запеканка получится нежной, если смешать 500 г творога, два яйца, натертое яблоко и столовую ложку манной или цельнозерновой муки, а затем запечь в форме.
Рекомендации по приготовлению и режиму питания
Для максимальной эффективности диеты важно не только знать, что можно есть при диете «Стол № 8», но и как это правильно готовить и употреблять. Все блюда должны проходить щадящую кулинарную обработку, сохраняющую максимум полезных веществ: варка (в том числе на пару), тушение с минимальным количеством воды, запекание в духовке без образования грубой жирной корочки (можно использовать рукав или фольгу). Жарка на масле, фритюр, гриль с большим количеством жира полностью исключаются. Салаты лучше заправлять натуральным йогуртом, лимонным соком, бальзамическим уксусом или буквально чайной ложкой растительного масла холодного отжима.
Питание должно быть дробным: пять-шесть раз в день небольшими порциями. Это помогает поддерживать стабильный уровень сахара в крови, избегать резких приступов голода и переедания. Последний прием пищи должен быть легким (белок + овощи) и не позднее чем за два-три часа до сна. Обязательно соблюдение питьевого режима — не менее 1,5–2 л чистой воды в день между приемами пищи. Это способствует выведению продуктов распада жиров и улучшению метаболизма.
Важно помнить, что диета «Стол № 8» — это лечебное питание, официально включенное в клинические рекомендации. Поэтому перед ее началом, особенно при наличии сопутствующих заболеваний (сахарный диабет, проблемы с сердцем, почками, ЖКТ), обязательна консультация с врачом-диетологом или терапевтом. Диета рассчитана на длительное применение (несколько месяцев) и в идеале должна сочетаться с дозированной физической активностью, подобранной по состоянию здоровья. Только комплексный подход гарантирует устойчивый и безопасный результат в нормализации веса.
