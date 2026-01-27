Диета «Стол № 8»: полный список продуктов и меню на неделю при ожирении

Диета «Стол № 8»: полный список продуктов и меню на неделю при ожирении

В борьбе с лишним весом, особенно при диагнозе «ожирение», важен системный и безопасный подход. Одним из таких проверенных инструментов является диета «Стол номер 8» — лечебная система питания, разработанная еще советским ученым Мануилом Певзнером и не утратившая своей актуальности сегодня. В отличие от модных диет-однодневок она предлагает не временные ограничения, а сбалансированный рацион, направленный на плавную коррекцию массы тела и нормализацию обмена веществ. В этой статье мы детально разберем ее принципы, предоставим полную таблицу продуктов и составим меню на неделю для «Стола № 8», которое можно взять за основу.

Принципы и цели лечебной диеты «Стол № 8»

Основная задача этой системы — создание условий для уменьшения жировых отложений при сохранении работоспособности и здоровья. Лечебная диета при ожирении, а именно так позиционируется «Стол № 8», базируется на нескольких ключевых взаимосвязанных принципах.

Во-первых, это умеренное, но не экстремальное снижение калорийности рациона до 1500–1800 ккал в сутки (точная цифра определяется врачом индивидуально, в зависимости от степени ожирения, пола и физической активности). Цель — запустить процесс использования собственных жировых запасов в качестве источника энергии.

Во-вторых, резкое ограничение простых углеводов (сахар, конфеты, выпечка) и животных жиров, которые являются основными источниками «пустых» калорий и легко откладываются в жировое депо.

В-третьих, создание устойчивого чувства сытости и профилактика запоров посредством увеличения объема пищи за счет низкокалорийных овощей и несладких фруктов, богатых клетчаткой.

В-четвертых, нормализация водно-солевого баланса: ограничение соли до 3–5 г в день для снижения отечности и исключение продуктов, возбуждающих аппетит (острые приправы, крепкие бульоны, копчености).

Пятый принцип — обеспечение организма полноценным белком для сохранения мышечной массы.

Таким образом, диета «Стол номер 8» воздействует на корень проблемы, плавно перестраивая пищевые привычки и метаболизм, а не просто на время урезая калории.

Таблица продуктов: что можно, что ограничить, чего категорически нельзя

Успех диеты напрямую зависит от четкого следования спискам продуктов. Чтобы понимать, что можно есть при диете «Стол № 8», нужно ориентироваться на три категории: разрешенные (формируют основу), ограниченные (употребляются дозированно) и запрещенные (полностью исключаются). Эта классификация помогает избежать ошибок и составить по-настоящему эффективный рацион.

Таблица для диеты «Стол № 8»

Помните, что в список запрещенных продуктов «Стола № 8» также входит алкоголь.

Примерное меню на 7 дней с рецептами простых блюд

Составить меню на неделю для «Стола № 8» несложно, если опираться на принципы чередования белков, овощей и разрешенных круп. Важно помнить о дробном питании. Вот сбалансированный пример рациона на день, который можно варьировать в течение недели. Так вы поймете на примере, что можно есть при диете «Стол № 8».

День 1 (белково-овощной)

Завтрак: омлет из двух яиц на пару с помидором и шпинатом, ломтик цельнозернового хлеба.

Перекус: яблоко, запеченное с корицей.

Обед: суп на овощном бульоне с брокколи, цветной капустой и фрикадельками из куриной грудки. Салат из огурцов, редиса и зелени, заправленный лимонным соком.

Полдник: стакан натурального йогурта без добавок.

Ужин: запеченный в фольге хек с лимоном, гарнир из тушеных кабачков, моркови и лука.

Рецепты для диеты «Стол № 8» Фото: Shutterstock/FOTODOM

День 2 (крупяной)

Завтрак: творог (до 5% жирности, 150 г) с горстью свежих ягод (смородина, черника).

Перекус: грейпфрут.

Обед: тушеная говядина (кусочками) с гречкой и салатом из свежей белокочанной капусты с зеленью.

Полдник: отвар шиповника.

Ужин: рыбные котлеты на пару (из трески), салат из отварной свеклы (100 г) с черносливом (2–3 шт.).

День 3 (овощной)

Завтрак: каша гречневая рассыпчатая на воде (200 г готовой).

Перекус: салат из натертой моркови с небольшим количеством яблока.

Обед: щи из свежей капусты без картофеля на слабом бульоне, кусочек отварной куриной грудки (100 г).

Полдник: кефир 1% (стакан).

Ужин: рагу из баклажанов, сладкого перца, томатов и лука с добавлением кусочков филе кролика.

«Стол № 8»: меню на неделю Фото: Shutterstock/FOTODOM

День 4 (творожный)

Завтрак: натуральный йогурт с кусочками яблока и щепоткой корицы.

Перекус: груша.

Обед: уха из нежирной рыбы (щука, треска) с овощами (лук, морковь, сельдерей).

Полдник: творог (100 г).

Ужин: творожная запеканка без сахара и манки (с яйцом, яблоком и небольшим количеством цельнозерновой муки).

День 5 (птица)

Завтрак: два вареных яйца, салат из огурца, редиса и зеленого лука.

Перекус: апельсин.

Обед: суп-пюре из тыквы и цветной капусты с сухариками из ржаного хлеба.

Полдник: простокваша.

Ужин: куриное суфле, приготовленное на пару (из фарша грудки, яичного белка и молока), с гарниром из отварной стручковой фасоли.

Принципы и цели лечебной диеты «Стол № 8» Фото: Shutterstock/FOTODOM

День 6 (рыбно-овощной)

Завтрак: перловая каша на воде.

Перекус: горсть ягод.

Обед: тушеное филе индейки с овощами (кабачок, томат, лук, брокколи).

Полдник: яблоко.

Ужин: салат «Щетка» из мелко нашинкованной сырой капусты, моркови и свеклы, заправленный лимонным соком. Отварная или запеченная рыба (минтай).

День 7 (разгрузочный — выбрать один вариант)

Вариант 1: 1,5 кг несладких яблок (разделить на пять-шесть приемов).

Вариант 2: 1,5 кг обезжиренного творога с небольшим количеством кефира.

Вариант 3: 1,5 кг огурцов и листового салата.

Разгрузочный день проводится только при хорошей переносимости и после консультации с врачом.

Простые рецепты для «Стола № 8» делают питание разнообразным и вкусным. К тому же в них не входят запрещенные продукты для диеты «Стол № 8».

Например, для легкого овощного супа нужно просто сварить в воде или очень слабом бульоне нарезанные капусту, стебель сельдерея, лук, морковь и кабачок, добавив в конце зелень.

Рыбные котлеты легко готовятся из фарша минтая или трески с добавлением лука, яйца и небольшого количества овсяных хлопьев вместо хлеба; их лучше не жарить, а запекать в духовке на пергаменте или готовить в пароварке.

Творожная запеканка получится нежной, если смешать 500 г творога, два яйца, натертое яблоко и столовую ложку манной или цельнозерновой муки, а затем запечь в форме.

Рекомендации по приготовлению и режиму питания

Для максимальной эффективности диеты важно не только знать, что можно есть при диете «Стол № 8», но и как это правильно готовить и употреблять. Все блюда должны проходить щадящую кулинарную обработку, сохраняющую максимум полезных веществ: варка (в том числе на пару), тушение с минимальным количеством воды, запекание в духовке без образования грубой жирной корочки (можно использовать рукав или фольгу). Жарка на масле, фритюр, гриль с большим количеством жира полностью исключаются. Салаты лучше заправлять натуральным йогуртом, лимонным соком, бальзамическим уксусом или буквально чайной ложкой растительного масла холодного отжима.

Питание должно быть дробным: пять-шесть раз в день небольшими порциями. Это помогает поддерживать стабильный уровень сахара в крови, избегать резких приступов голода и переедания. Последний прием пищи должен быть легким (белок + овощи) и не позднее чем за два-три часа до сна. Обязательно соблюдение питьевого режима — не менее 1,5–2 л чистой воды в день между приемами пищи. Это способствует выведению продуктов распада жиров и улучшению метаболизма.

Важно помнить, что диета «Стол № 8» — это лечебное питание, официально включенное в клинические рекомендации. Поэтому перед ее началом, особенно при наличии сопутствующих заболеваний (сахарный диабет, проблемы с сердцем, почками, ЖКТ), обязательна консультация с врачом-диетологом или терапевтом. Диета рассчитана на длительное применение (несколько месяцев) и в идеале должна сочетаться с дозированной физической активностью, подобранной по состоянию здоровья. Только комплексный подход гарантирует устойчивый и безопасный результат в нормализации веса.

Диеты по Певзнеру: чем так полезны? Читайте в большой обзорной статье.