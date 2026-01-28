Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
28 января 2026 в 01:43

«Согласовано мировое»: избитая бойфрендом модель смогла с ним договориться

Избитая модель Тартанова согласилась на мировое соглашение с экс-бойфрендом

Анжелика Тартанова Анжелика Тартанова Фото: Социальные сети
Читайте нас в Дзен

Модель Анжелика Тартанова согласилась на мировое соглашение с избившим ее экс-сожителем, заявил адвокат Олег Середа в беседе с «Известиями». Уголовное дело о жестоком избиении было возбуждено в декабре прошлого года, а 27 января стороны пришли к соглашению.

Согласовано мировое. Виновник начал оказывать помощь непосредственно потерпевшей, — сообщил Середа.

Судебные разбирательства продолжаются уже несколько месяцев. До этого защита 33-летней модели подала апелляционную жалобу на решение суда, который избрал для ее бывшего сожителя, 40-летнего Дмитрия, меру пресечения в виде домашнего ареста. В настоящее время здоровье Тартановой постепенно восстанавливается при помощи медицинских специалистов и терапии.

Об инциденте стало известно в начале декабря, когда родственники, несколько дней не имевшие связи с Тартановой, обнаружили ее в одной из московских больниц. По предварительной информации, девушка поссорилась с молодым человеком за два дня до своего исчезновения, когда решила съехать от него. Предполагается, что избиение произошло 23 ноября. В ходе нападения пострадавшей наносились удары по голове, что привело к потере сознания и последующей госпитализации.

Ранее сообщалось, что модель лишилась части черепа после избиения бойфрендом. Ей предстоит сложная операция по установке внутричерепной пластины. Источники указывали, что Тартанова потеряла память и способность говорить.

модели
избиения
соглашения
примирение
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Кубанский аэропорт временно прекратил полеты
Семья Шатунова оценила общий ущерб по делу экс-продюсера певца
Воспитание сына, личная жизнь, наркозависимость: как живет Стас Пьеха
В Венгрии подтвердили свою позицию по членству Украины в ЕС
Очевидцы рассказали о серии взрывов в Ростовской области
Поисковик высказалась о возможном уходе семьи Усольцевых в тайгу
Силовики предположили, кто разграбил Свято-Успенскую Святогорскую лавру
Гастрит и язва желудка: как отличить, можно ли предотвратить и вылечить?
Белый вождь вместо Сырского: к власти в Киеве рвется «патентованный нацист»
Как накачаться к лету: ликбез для мужчин от главы фитнес-сообщества
На Украине заявили о готовности Зеленского к личной встрече с Путиным
Известный американский актер продает свой особняк на Рублевке
«Согласовано мировое»: избитая бойфрендом модель смогла с ним договориться
Кредиты, проблемы в США, мнение об СВО: как сейчас живет Незлобин
Мирный житель пострадал при атаке дрона ВСУ на грузовик под Белгородом
В США предположили, когда Вашингтон и Москва могут решить вопрос по ДСНВ
Стало известно о состоянии задержанного в Польше российского археолога
Отсидевший актер начал работу над первым спектаклем после освобождения
Врач ответила, какие продукты категорически нельзя есть при гастрите и язве
Мат, самогон, самиздат: британцам советуют спасаться от бед опытом СССР
Дальше
Самое популярное
Готовим насыпной яблочный пирог «Три стакана»: проще не придумаешь
Семья и жизнь

Готовим насыпной яблочный пирог «Три стакана»: проще не придумаешь

Вкусно, полезно, сытно, ярко — готовим на ужин куриное филе под шубой
Семья и жизнь

Вкусно, полезно, сытно, ярко — готовим на ужин куриное филе под шубой

Бабка в горшочках — готовим картофельную запеканку по-белорусски
Семья и жизнь

Бабка в горшочках — готовим картофельную запеканку по-белорусски

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.