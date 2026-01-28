«Согласовано мировое»: избитая бойфрендом модель смогла с ним договориться

Модель Анжелика Тартанова согласилась на мировое соглашение с избившим ее экс-сожителем, заявил адвокат Олег Середа в беседе с «Известиями». Уголовное дело о жестоком избиении было возбуждено в декабре прошлого года, а 27 января стороны пришли к соглашению.

Согласовано мировое. Виновник начал оказывать помощь непосредственно потерпевшей, — сообщил Середа.

Судебные разбирательства продолжаются уже несколько месяцев. До этого защита 33-летней модели подала апелляционную жалобу на решение суда, который избрал для ее бывшего сожителя, 40-летнего Дмитрия, меру пресечения в виде домашнего ареста. В настоящее время здоровье Тартановой постепенно восстанавливается при помощи медицинских специалистов и терапии.

Об инциденте стало известно в начале декабря, когда родственники, несколько дней не имевшие связи с Тартановой, обнаружили ее в одной из московских больниц. По предварительной информации, девушка поссорилась с молодым человеком за два дня до своего исчезновения, когда решила съехать от него. Предполагается, что избиение произошло 23 ноября. В ходе нападения пострадавшей наносились удары по голове, что привело к потере сознания и последующей госпитализации.

Ранее сообщалось, что модель лишилась части черепа после избиения бойфрендом. Ей предстоит сложная операция по установке внутричерепной пластины. Источники указывали, что Тартанова потеряла память и способность говорить.