28 января 2026 в 09:53

На юге России ограничили работу трех аэропортов

Росавиация: в аэропортах Краснодара, Сочи и Геленджика введены ограничения

Аэропорт Краснодара Аэропорт Краснодара Фото: Виталий Тимкив/РИА Новости
В аэропортах Краснодара, Сочи и Геленджика введены временные ограничения, заявил представитель Росавиации Артем Кореняко в Telegram-канале. По его словам, меры приняты для обеспечения безопасности полетов.

Геленджик. Сочи. Введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов, — говорится в сообщении.

Ранее аэропорт Шереметьево закрыли на три часа из-за снегопада. Авиакомпании скорректировали расписание полетов.

До этого временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов ввели в международном аэропорту Саратов (Гагарин). Как уточнили в Росавиации, мера необходима для обеспечения безопасности полетов. Пассажирам рекомендовали уточнять актуальную информацию у авиакомпаний.

14 января порядка тысячи пассажиров в аэропорту Краснодара не могли улететь около 30 часов. Отмечается, что в административном центре региона задерживался 31 рейс на вылет и прилет. На видео видно, что зал ожидания переполнен. При этом накануне в Краснодарском крае наблюдался сильный снегопад, способствовавший возникновению задержек авиарейсов.

Россия
Сочи
Геленджик
Краснодар
аэропорты
