Система наведения дронов ВСУ по Крыму поражена в Одессе

По системе дальней связи Вооруженных сил Украины в Одессе, которая использовалась для наведения беспилотников по Крыму, нанесен удар, сообщил РИА Новости координатор николаевского подполья Сергей Лебедев. По его словам, объект обеспечивал управление дронами и безэкипажными средствами. Минобороны России эту информацию не комментировало.

Была уничтожена база 22-й радиотехнической роты ВМС ВСУ Украины с системой дальней связи, которая располагалась в Одессе. Погибло не менее шести офицеров ВСУ и около 23 военных, — уточнил собеседник агентства.

Ранее губернатор Севастополя Михаил Развожаев рассказал, что рабочий получил осколочное ранение в результате падения обломков сбитого украинского беспилотника возле образовательного центра имени В. Д. Ревякина. По его информации, ученики не пострадали, на момент атаки они находились в укрытии. По словам губернатора, беспилотники ВСУ дважды за ночь пытались атаковать город. Силы ПВО и Черноморский флот сбили 10 украинских БПЛА, добавил он.

По данным Минобороны России, за сутки российские войска уничтожили 175 беспилотников самолетного типа. Всего за время проведения специальной военной операции Вооруженные силы России сбили свыше 111 тыс. БПЛА.