Хрустящие ушки из баклажанов с начинкой! Вкуснейшая летняя закуска! Она покорит вас с первого укуса. Невероятно простой рецепт, но какой взрыв вкуса! Нежные, пикантные рулетики исчезают со стола мгновенно. Станет вашим фирменным блюдом, которое создает неповторимую домашнюю атмосферу.

Ингредиенты

Баклажан - 1 шт. (крупный)

Помидор - 1 шт.

Листья салата - 4-6 шт.

Творожный сыр - 100 г

Майонез - 2 ст.л.

Чеснок - 2 зубчика

Укроп - 1/2 пучка

Яйцо - 2 шт.

Панировочные сухари - 100 г

Масло растительное - для жарки

Приготовление

Баклажан нужно нарезать вдоль на тонкие пластины толщиной около 5-7 мм,посыпать солью и оставить на 10 минут, чтобы выделился сок. Затем следует взбить яйца в глубокой миске, а сухари высыпать на отдельную тарелку. Каждую полоску баклажана обмакивают сначала в яйцо, затем в панировочные сухари и обжаривают на разогретом растительном масле с обеих сторон до золотистой корочки примерно по 2 минуты с каждой стороны. Для соуса смешивают майонез с пропущенным через пресс чесноком и мелко нарубленным укропом. На остывший жареный баклажан намазывают чесночный соус, затем кладут лист салата, дольку помидора и творожный сыр. Аккуратно сворачивают рулетиком и для надежности скрепляют зубочисткой.

