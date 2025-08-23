Хрустящие ушки из баклажанов с начинкой! Вкуснейшая летняя закуска! Она покорит вас с первого укуса. Невероятно простой рецепт, но какой взрыв вкуса! Нежные, пикантные рулетики исчезают со стола мгновенно. Станет вашим фирменным блюдом, которое создает неповторимую домашнюю атмосферу.
Ингредиенты
- Баклажан - 1 шт. (крупный)
- Помидор - 1 шт.
- Листья салата - 4-6 шт.
- Творожный сыр - 100 г
- Майонез - 2 ст.л.
- Чеснок - 2 зубчика
- Укроп - 1/2 пучка
- Яйцо - 2 шт.
- Панировочные сухари - 100 г
- Масло растительное - для жарки
Приготовление
- Баклажан нужно нарезать вдоль на тонкие пластины толщиной около 5-7 мм,посыпать солью и оставить на 10 минут, чтобы выделился сок. Затем следует взбить яйца в глубокой миске, а сухари высыпать на отдельную тарелку. Каждую полоску баклажана обмакивают сначала в яйцо, затем в панировочные сухари и обжаривают на разогретом растительном масле с обеих сторон до золотистой корочки примерно по 2 минуты с каждой стороны.
- Для соуса смешивают майонез с пропущенным через пресс чесноком и мелко нарубленным укропом. На остывший жареный баклажан намазывают чесночный соус, затем кладут лист салата, дольку помидора и творожный сыр. Аккуратно сворачивают рулетиком и для надежности скрепляют зубочисткой.
