Секрет идеальной закуски: все просят рецепт «Косички» — вот почему

Салат «Косичка» представляет собой яркую и пикантную закуску, которая сочетает копченый сыр и острую корейскую морковь. Это блюдо отличается оригинальной подачей и насыщенным вкусом, что делает его идеальным выбором для праздничного стола. Сочетание нежных и острых ингредиентов создает гармоничный вкусовой ансамбль, который никого не оставляет равнодушным.

Для приготовления потребуется: 200 г копченого сыра, 150 г корейской моркови, 2 вареных яйца, 2 соленых огурца, 1 луковица, 3 зубчика чеснока, 100 г майонеза, зелень для украшения. Сыр нарезают тонкой соломкой, яйца и огурцы натирают на крупной терке. Лук измельчают и маринуют в уксусе с сахаром 15 минут. Все ингредиенты выкладывают слоями в форме косички: слой сыра, слой моркови, слой яиц, слой огурцов. Каждый слой промазывают майонезом с добавлением измельченного чеснока.

Дайте салату настояться в холодильнике 1–2 часа перед подачей для пропитки. Подают украшенным зеленью и гранатовыми зернами. Это блюдо особенно хорошо сочетается с хрустящими тостами и станет настоящим украшением любого застолья.

Ранее также сообщалось об оливковой намазке. Эта простая в приготовлении закуска идеально подходит к хлебу или крекерам.