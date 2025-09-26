Превращаем студенческий суп в кулинарный шедевр — готовим с плавленым сыром и уплетаем с удовольствием

Суп-пюре из кабачков и плавленого сыра представляет собой нежное и кремовое блюдо, которое сочетает легкость овощей и сливочный вкус сыра. Этот суп превращает простые и доступные ингредиенты в изысканный гастрономический опыт. Сочетание нежных кабачков и плавленого сыра создает гармоничный вкус, который нравится и взрослым, и детям.

Для приготовления потребуется: 2 средних кабачка, 2 плавленых сырка, 1 луковица, 2 зубчика чеснока, 1 литр овощного бульона, 200 мл сливок, 2 столовые ложки растительного масла, соль, перец и зелень по вкусу. Кабачки очищают от кожуры и нарезают кубиками. Лук и чеснок измельчают и пассеруют на растительном масле до прозрачности. Добавляют кабачки и тушат 5--7 минут. Заливают овощным бульоном и варят до мягкости кабачков. Плавленые сырки нарезают кубиками и добавляют в суп, помешивая до полного растворения. Измельчают блендером до однородной консистенции, вливают сливки и прогревают на медленном огне 3--5 минут. Секрет успеха заключается в использовании качественных плавленых сырков — они придают супу нежную кремовую текстуру. Важно не доводить суп до кипения после добавления сливок, чтобы избежать свертывания.

