Суп с чечевицей и беконом в горшочке: вам понравится этот простой рецепт с яйцом! Идеальное блюдо для холодного дня. Этот рецепт сочетает в себе насыщенный вкус свиной грудинки, нежность овощей и пикантность специй. Традиционное приготовление в духовке раскрывает все оттенки вкуса и дарит неповторимый домашний уют.

Ингредиенты

Чечевица красная — 2 ст. л.

Картофель — 1 шт.

Морковь — 1 шт.

Лук репчатый — 1 шт.

Помидор — 1 шт.

Грудинка свиная или бекон — 100 г

Яйцо перепелиное — 2 шт.

Чеснок — 2 зубчика

Соевый соус — 1,5 ст. л.

Масло оливковое — 1 ч. л.

Паприка сладкая — 1 ч. л.

Перец черный молотый — 1/3 ч. л.

Лавровый лист — 1 шт.

Зелень свежая — для подачи

Вода — 400 мл

Приготовление

На дно глиняного горшочка выложите чечевицу. Картофель и морковь нарежьте кубиками, отправьте к чечевице. Лук и грудинку нарежьте произвольно, помидор — кубиками. Добавьте в горшочек все ингредиенты, включая специи, соевый соус и оливковое масло. Залейте водой, накройте крышкой и поставьте в холодную духовку. Готовьте при 180 °C 50–60 минут. За 10 минут до готовности аккуратно вбейте яйца в суп. Верните в духовку до схватывания белка. Подавайте сразу в горшочке, посыпав свежей зеленью.

