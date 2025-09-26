Суп с чечевицей и беконом в горшочке: вам понравится этот простой рецепт с яйцом! Идеальное блюдо для холодного дня. Этот рецепт сочетает в себе насыщенный вкус свиной грудинки, нежность овощей и пикантность специй. Традиционное приготовление в духовке раскрывает все оттенки вкуса и дарит неповторимый домашний уют.
Ингредиенты
- Чечевица красная — 2 ст. л.
- Картофель — 1 шт.
- Морковь — 1 шт.
- Лук репчатый — 1 шт.
- Помидор — 1 шт.
- Грудинка свиная или бекон — 100 г
- Яйцо перепелиное — 2 шт.
- Чеснок — 2 зубчика
- Соевый соус — 1,5 ст. л.
- Масло оливковое — 1 ч. л.
- Паприка сладкая — 1 ч. л.
- Перец черный молотый — 1/3 ч. л.
- Лавровый лист — 1 шт.
- Зелень свежая — для подачи
- Вода — 400 мл
Приготовление
- На дно глиняного горшочка выложите чечевицу. Картофель и морковь нарежьте кубиками, отправьте к чечевице. Лук и грудинку нарежьте произвольно, помидор — кубиками. Добавьте в горшочек все ингредиенты, включая специи, соевый соус и оливковое масло. Залейте водой, накройте крышкой и поставьте в холодную духовку.
- Готовьте при 180 °C 50–60 минут. За 10 минут до готовности аккуратно вбейте яйца в суп. Верните в духовку до схватывания белка. Подавайте сразу в горшочке, посыпав свежей зеленью.
Ранее мы готовили суп с фрикадельками и рисом. Самое уютное домашнее блюдо.