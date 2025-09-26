Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
26 сентября 2025 в 17:00

Суп с чечевицей и беконом в горшочке: вам понравится этот простой рецепт с яйцом

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Суп с чечевицей и беконом в горшочке: вам понравится этот простой рецепт с яйцом! Идеальное блюдо для холодного дня. Этот рецепт сочетает в себе насыщенный вкус свиной грудинки, нежность овощей и пикантность специй. Традиционное приготовление в духовке раскрывает все оттенки вкуса и дарит неповторимый домашний уют.

Ингредиенты

  • Чечевица красная — 2 ст. л.
  • Картофель — 1 шт.
  • Морковь — 1 шт.
  • Лук репчатый — 1 шт.
  • Помидор — 1 шт.
  • Грудинка свиная или бекон — 100 г
  • Яйцо перепелиное — 2 шт.
  • Чеснок — 2 зубчика
  • Соевый соус — 1,5 ст. л.
  • Масло оливковое — 1 ч. л.
  • Паприка сладкая — 1 ч. л.
  • Перец черный молотый — 1/3 ч. л.
  • Лавровый лист — 1 шт.
  • Зелень свежая — для подачи
  • Вода — 400 мл

Приготовление

  1. На дно глиняного горшочка выложите чечевицу. Картофель и морковь нарежьте кубиками, отправьте к чечевице. Лук и грудинку нарежьте произвольно, помидор — кубиками. Добавьте в горшочек все ингредиенты, включая специи, соевый соус и оливковое масло. Залейте водой, накройте крышкой и поставьте в холодную духовку.
  2. Готовьте при 180 °C 50–60 минут. За 10 минут до готовности аккуратно вбейте яйца в суп. Верните в духовку до схватывания белка. Подавайте сразу в горшочке, посыпав свежей зеленью.

Ранее мы готовили суп с фрикадельками и рисом. Самое уютное домашнее блюдо.

