Быстрый сырный супчик с картофелем и жареным чесноком — универсальный рецепт на каждый день

Есть блюда, которые не просто утоляют голод, а создают особое настроение. Этот сырный суп — именно такой. Он не требует кулинарного мастерства, но результат получается впечатляющим: нежный, бархатистый, с глубоким вкусом и волшебным ароматом жареного чеснока. Это тот самый рецепт, который выручит в дождливый день, когда хочется уюта, или когда гости уже на пороге. Простота приготовления обманчива — вкус говорит о том, что вы провели на кухне полдня, хотя на самом деле всё займет меньше часа.

Для супа нам нужно: 3–4 картофелины, 1 крупная луковица, 1 целая головка чеснока, 200 г плавленого сыра (лучше взять типа «Дружба» для кремовой текстуры), 1,5 литра воды или бульона, соль, перец и немного растительного масла для обжарки. Картофель чистим и нарезаем небольшими кубиками. Заливаем водой или бульоном и ставим вариться до готовности. Пока картошка варится, займемся самой важной частью — чесноком.

Головку чеснока, не разбирая на зубчики, слегка сбрызгиваем маслом и отправляем в разогретую до 200 градусов духовку на 20–25 минут, пока она не станет мягкой и золотистой. Это даст супу не резкий, а сладковатый, карамельный аромат. Лук мелко режем и пассеруем на сковороде до прозрачности. Когда картофель сварился, добавляем к нему лук. Плавленый сыр натираем на терке или мелко режем — так он быстрее растворится. Отправляем сыр в кастрюлю и помешиваем, пока он полностью не распустится.

Готовый чеснок достаем из духовки, немного остужаем и выдавливаем мягкую ароматную мякоть из зубчиков прямо в суп. Солим, перчим по вкусу, даем покипеть буквально пару минут — и можно раскладывать по тарелкам, посыпав сухариками или зеленью. Получается невероятно!

