Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
Застройщик ООО «СЗ «САМОЛЕТ-БОГДАНОВСКИЙ ЛЕС». ОГРН 1215000064740. Предложение действительно до 30.09.2025, не оферта.
26 сентября 2025 в 15:27

Быстрый сырный супчик с картофелем и жареным чесноком — универсальный рецепт на каждый день

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Есть блюда, которые не просто утоляют голод, а создают особое настроение. Этот сырный суп — именно такой. Он не требует кулинарного мастерства, но результат получается впечатляющим: нежный, бархатистый, с глубоким вкусом и волшебным ароматом жареного чеснока. Это тот самый рецепт, который выручит в дождливый день, когда хочется уюта, или когда гости уже на пороге. Простота приготовления обманчива — вкус говорит о том, что вы провели на кухне полдня, хотя на самом деле всё займет меньше часа.

Для супа нам нужно: 3–4 картофелины, 1 крупная луковица, 1 целая головка чеснока, 200 г плавленого сыра (лучше взять типа «Дружба» для кремовой текстуры), 1,5 литра воды или бульона, соль, перец и немного растительного масла для обжарки. Картофель чистим и нарезаем небольшими кубиками. Заливаем водой или бульоном и ставим вариться до готовности. Пока картошка варится, займемся самой важной частью — чесноком.

Головку чеснока, не разбирая на зубчики, слегка сбрызгиваем маслом и отправляем в разогретую до 200 градусов духовку на 20–25 минут, пока она не станет мягкой и золотистой. Это даст супу не резкий, а сладковатый, карамельный аромат. Лук мелко режем и пассеруем на сковороде до прозрачности. Когда картофель сварился, добавляем к нему лук. Плавленый сыр натираем на терке или мелко режем — так он быстрее растворится. Отправляем сыр в кастрюлю и помешиваем, пока он полностью не распустится.

Готовый чеснок достаем из духовки, немного остужаем и выдавливаем мягкую ароматную мякоть из зубчиков прямо в суп. Солим, перчим по вкусу, даем покипеть буквально пару минут — и можно раскладывать по тарелкам, посыпав сухариками или зеленью. Получается невероятно!

Ранее сообщалось, как приготовить обалденные шанежки из кабачка и сыра за 15 минут! Без тонны масла и жира.

Читайте также
Быстрый суп из сырков и копченого окорочка: готовится проще простого, а вкус — огонь
Общество
Быстрый суп из сырков и копченого окорочка: готовится проще простого, а вкус — огонь
Суп с чечевицей и беконом в горшочке: вам понравится этот простой рецепт с яйцом
Общество
Суп с чечевицей и беконом в горшочке: вам понравится этот простой рецепт с яйцом
Готовим панакоту: как добиться идеальной текстуры и сливочного вкуса
Семья и жизнь
Готовим панакоту: как добиться идеальной текстуры и сливочного вкуса
Карпаччо дома: как легко приготовить из курицы по-итальянски
Семья и жизнь
Карпаччо дома: как легко приготовить из курицы по-итальянски
Творожное тесто нежнее нежного, как слоеное. Готовлю сразу две порции — ароматные рогалики с начинкой
Общество
Творожное тесто нежнее нежного, как слоеное. Готовлю сразу две порции — ароматные рогалики с начинкой
супы
рецепты
кулинария
ужины
Мария Левицкая
М. Левицкая
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
В Минобрнауки назвали сферу, в которой ИИ обеспечит прорыв
Стая собак едва не растерзала мужчину на российской свалке
Машину с самодельным оружием для тихой стрельбы остановили в Ленобласти
В Ростовской области озвучили последствия новой атаки дронов ВСУ
Появилось уникальное видео с линии обороны ВСУ под Купянском
Россия добилась триумфа в параплавании
В Венгрии жестко поставили Украину на место после хамства в адрес Будапешта
Минприроды нашло способ находить потерявшихся домашних животных
Военный эксперт рассказал, какое оружие США могут отправить Киеву
В Иране рассказали об ультиматуме США для отсрочки санкций
В МАГАТЭ раскрыли, насколько велик запас природного урана на Земле
Священник объяснил, грешно ли жить без нательного креста
Готовлю белорусские драники – блюдо, которое всегда в тренде
На Солнце зафиксирована серия мощных вспышек
Экс-судью из Краснодара обвинили в захвате сельхозпредприятия
Несколько БПЛА заметили над крупнейшей авиабазой Дании
В Госдуме порадовались из-за решения УЕФА не отстранять Израиль от турниров
В Госдуме раскрыли судьбу бумажных пенсионных удостоверений
Названы дата и место прощания с Тиграном Кеосаяном
Пять продуктов из России «захватывают» Китай
Дальше
Самое популярное
Бабка в горшочках — готовим картофельную запеканку по-белорусски
Семья и жизнь

Бабка в горшочках — готовим картофельную запеканку по-белорусски

Налистники с творогом — вкусный рецепт блинчиков по-белорусски
Семья и жизнь

Налистники с творогом — вкусный рецепт блинчиков по-белорусски

Драчена, бабка и налистники — вкусные секреты белорусской кухни
Семья и жизнь

Драчена, бабка и налистники — вкусные секреты белорусской кухни

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.