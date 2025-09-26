Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
26 сентября 2025 в 12:46

Готовлю этот суп, когда нет времени. До шедевра 20 минут. Ароматный супчик с фасолью и курицей на каждый день

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Есть такие супы, которые не просто утоляют голод, а по-настоящему согревают и создают ощущение уюта. Именно таким для меня стал суп с красной фасолью и курицей. Он получается наваристым, ароматным и невероятно сытным — идеальный обед для прохладного дня. А самое приятное, что его приготовление не требует никаких кулинарных талантов или полудня у плиты. Все максимально просто: подготовил продукты, отправил в кастрюлю и наслаждаешься волшебным ароматом, разносящимся по всей квартире. Это блюдо никогда не надоедает, потому что его всегда можно немного изменить, добавив свои любимые специи или овощи.

Для начала нам понадобятся 300 граммов куриного филе, одна крупная морковь, одна луковица, 200 граммов красной фасоли, 3–4 картофелины, пара зубчиков чеснока, лавровый лист и зелень. Фасоль лучше всего замочить в холодной воде на ночь, так она сварится гораздо быстрее и будет нежной. Если времени нет, просто повари ее около часа до полуготовности. Куриное филе нарезаем небольшими кубиками. Ставим на огонь кастрюлю с примерно двумя литрами воды, доводим до кипения и забрасываем туда курицу. Варим бульон 15–20 минут, не забывая снимать пену.

Пока варится курица, занимаемся овощами. Лук мелко режем, морковь трем на крупной терке. Обжариваем их на растительном масле до мягкости и золотистого цвета. Картошку чистим и режем кубиками. Как только курица сварилась, отправляем в бульон подготовленную фасоль и картошку. Варим еще минут 15, пока картофель и фасоль не станут мягкими. Затем добавляем к ним зажарку из лука и моркови, выдавливаем чеснок, кладем лавровый лист, солим и перчим по вкусу. Даем супу покипеть буквально пару минут, чтобы все ароматы объединились. В самом конце щедро посыпаем мелко нарезанной зеленью, выключаем огонь и даем настояться под крышкой минут 15. Вот и все, можно разливать по тарелкам!

