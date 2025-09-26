Салат с шампиньонами, курицей и корейской морковью: мой секрет вкуснейшего ужина за 15 минут

Готовим вкуснейший салат с шампиньонами, курицей и корейской морковью. В нем есть все, что нужно для идеального ужина: нежное мясо, пикантная морковка и ароматные грибы. Он получается таким сочным и насыщенным, что не требует никакого дополнительного соуса. А собирается буквально за несколько минут, особенно если у тебя под рукой есть уже готовая корейская морковка. Этот салат я смело ставлю и на праздничный стол, и готовлю просто так, для семьи. Никогда еще не было случая, чтобы он не понравился!

Для салата тебе понадобится 300 граммов куриного филе, 200 граммов свежих шампиньонов, 200 граммов корейской моркови, 1 луковица, майонез и немного растительного масла для жарки. Куриное филе отваривай в подсоленной воде до готовности, это займет минут 20–25. Пока варится курица, займись грибами. Шампиньоны порежь пластинками, лук — полукольцами. Обжарь лук на сковороде до прозрачности, затем добавь грибы и жарь до румяной корочки и пока не выпарится вся жидкость. Обязательно посоли и поперчи грибы во время жарки.

Готовую курицу остуди и нарежь небольшими кубиками или просто разбери руками на волокна. Возьми большую миску и выложи туда все подготовленные ингредиенты: курицу, остывшие жареные грибы с луком и корейскую морковь. Если морковь слишком длинная — смело порежь ее помельче. Теперь осталось все заправить майонезом и хорошо перемешать. Да, и не забудь попробовать на соль, иногда достаточно соли из морковки и грибов. Я советую дать салату настояться в холодильнике хотя бы полчасика. За это время вкусы соединятся, и он станет еще насыщеннее.

Ранее сообщалось, как приготовить обалденные шанежки из кабачка и сыра за 15 минут! Без тонны масла и жира.