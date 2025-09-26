Рубленые котлеты с тыквой и курицей: сочные и яркие — исчезают мгновенно

Рубленые котлеты с тыквой и курицей: сочные и яркие — исчезают мгновенно. Этот рецепт превращает обычные котлеты в настоящее праздничное блюдо! Нежное куриное филе в сочетании со сладковатой тыквой и свежей зеленью создает идеальный баланс вкуса. Готовится быстро!

Ингредиенты

Филе куриное — 500 г

Тыква очищенная — 200 г

Яйца — 2 шт.

Мука пшеничная — 3 ст. л.

Укроп свежий — 1/2 пучка

Майонез — 2 ст. л.

Масло растительное — для жарки

Соль — по вкусу

Перец черный — по вкусу

Паприка молотая — 1 ч. л.

Приготовление

Куриное филе и тыкву нарежьте мелкими кубиками (5×5 мм). Укроп измельчите. В миске соедините курицу, тыкву, яйца, майонез, укроп и специи. Добавьте муку и тщательно перемешайте. Разогрейте сковороду с маслом. Столовой ложкой выкладывайте массу, формируя котлеты. Обжаривайте на среднем огне по 4–5 минут с каждой стороны под крышкой до румяной корочки. Подавайте со сметаной и овощами.

Совет: для диетического варианта запеките в духовке при 200 °C 20 минут.

