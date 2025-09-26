Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
26 сентября 2025 в 16:00

Рубленые котлеты с тыквой и курицей: сочные и яркие — исчезают мгновенно

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Рубленые котлеты с тыквой и курицей: сочные и яркие — исчезают мгновенно. Этот рецепт превращает обычные котлеты в настоящее праздничное блюдо! Нежное куриное филе в сочетании со сладковатой тыквой и свежей зеленью создает идеальный баланс вкуса. Готовится быстро!

Ингредиенты

  • Филе куриное — 500 г
  • Тыква очищенная — 200 г
  • Яйца — 2 шт.
  • Мука пшеничная — 3 ст. л.
  • Укроп свежий — 1/2 пучка
  • Майонез — 2 ст. л.
  • Масло растительное — для жарки
  • Соль — по вкусу
  • Перец черный — по вкусу
  • Паприка молотая — 1 ч. л.

Приготовление

  1. Куриное филе и тыкву нарежьте мелкими кубиками (5×5 мм). Укроп измельчите. В миске соедините курицу, тыкву, яйца, майонез, укроп и специи. Добавьте муку и тщательно перемешайте. Разогрейте сковороду с маслом.
  2. Столовой ложкой выкладывайте массу, формируя котлеты. Обжаривайте на среднем огне по 4–5 минут с каждой стороны под крышкой до румяной корочки. Подавайте со сметаной и овощами.

Совет: для диетического варианта запеките в духовке при 200 °C 20 минут.

Ранее мы готовили рыбные котлетки, которые тают во рту! Секрет в двух добавках.

котлеты
тыква
курица
фарш
простой рецепт
Ольга Шмырева
О. Шмырева
