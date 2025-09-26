Рубленые котлеты с тыквой и курицей: сочные и яркие — исчезают мгновенно. Этот рецепт превращает обычные котлеты в настоящее праздничное блюдо! Нежное куриное филе в сочетании со сладковатой тыквой и свежей зеленью создает идеальный баланс вкуса. Готовится быстро!
Ингредиенты
- Филе куриное — 500 г
- Тыква очищенная — 200 г
- Яйца — 2 шт.
- Мука пшеничная — 3 ст. л.
- Укроп свежий — 1/2 пучка
- Майонез — 2 ст. л.
- Масло растительное — для жарки
- Соль — по вкусу
- Перец черный — по вкусу
- Паприка молотая — 1 ч. л.
Приготовление
- Куриное филе и тыкву нарежьте мелкими кубиками (5×5 мм). Укроп измельчите. В миске соедините курицу, тыкву, яйца, майонез, укроп и специи. Добавьте муку и тщательно перемешайте. Разогрейте сковороду с маслом.
- Столовой ложкой выкладывайте массу, формируя котлеты. Обжаривайте на среднем огне по 4–5 минут с каждой стороны под крышкой до румяной корочки. Подавайте со сметаной и овощами.
Совет: для диетического варианта запеките в духовке при 200 °C 20 минут.
