«Красный бархат», да не торт: готовлю вкуснющий салат к праздникам и просто на ужин

«Красный бархат», да не торт: готовлю вкуснющий салат к праздникам и просто на ужин

Салат «Красный бархат» с крабовыми палочками представляет собой яркое и праздничное блюдо, которое сочетает нежную текстуру и насыщенный вкус. Этот салат отличается оригинальным внешним видом и сбалансированным сочетанием ингредиентов, что делает его идеальным выбором для особых случаев. Сочетание крабовых палочек и овощей красного цвета создает гармоничный вкусовой ансамбль.

Для приготовления потребуется: 200 г крабовых палочек, 2 свеклы, 2 моркови, 4 яйца, 1 красная луковица, 200 г твердого сыра, 150 г майонеза, соль и перец по вкусу. Свеклу, морковь и яйца отваривают до готовности и очищают. Все ингредиенты натирают на отдельной терке. Красный лук нарезают тонкими полукольцами и маринуют в лимонном соке 15 минут. Сборку начинают со свеклы, затем слой майонеза, крабовые палочки, майонез, морковь, майонез, яйца, майонез, и завершают тертым сыром. Секрет успеха заключается в использовании вареной свеклы — она придает блюду насыщенный красный цвет и нежный вкус. Важно хорошо отжать маринованный лук от лишней жидкости. Дайте салату настояться в холодильнике 2–3 часа перед подачей для пропитки и раскрытия вкусов. Подают украшенным зеленью и грецкими орехами.

Ранее также сообщалось об очень простом рецепте завтрака. Эти рулеты вы можете приготовить за считаные минуты, поразив семью вкуснейшим блюдом.