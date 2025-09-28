Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
Застройщик ООО «СЗ «САМОЛЕТ-БОГДАНОВСКИЙ ЛЕС». ОГРН 1215000064740. Предложение действительно до 30.09.2025, не оферта.
28 сентября 2025 в 10:56

«Красный бархат», да не торт: готовлю вкуснющий салат к праздникам и просто на ужин

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Салат «Красный бархат» с крабовыми палочками представляет собой яркое и праздничное блюдо, которое сочетает нежную текстуру и насыщенный вкус. Этот салат отличается оригинальным внешним видом и сбалансированным сочетанием ингредиентов, что делает его идеальным выбором для особых случаев. Сочетание крабовых палочек и овощей красного цвета создает гармоничный вкусовой ансамбль.

Для приготовления потребуется: 200 г крабовых палочек, 2 свеклы, 2 моркови, 4 яйца, 1 красная луковица, 200 г твердого сыра, 150 г майонеза, соль и перец по вкусу. Свеклу, морковь и яйца отваривают до готовности и очищают. Все ингредиенты натирают на отдельной терке. Красный лук нарезают тонкими полукольцами и маринуют в лимонном соке 15 минут. Сборку начинают со свеклы, затем слой майонеза, крабовые палочки, майонез, морковь, майонез, яйца, майонез, и завершают тертым сыром. Секрет успеха заключается в использовании вареной свеклы — она придает блюду насыщенный красный цвет и нежный вкус. Важно хорошо отжать маринованный лук от лишней жидкости. Дайте салату настояться в холодильнике 2–3 часа перед подачей для пропитки и раскрытия вкусов. Подают украшенным зеленью и грецкими орехами.

Ранее также сообщалось об очень простом рецепте завтрака. Эти рулеты вы можете приготовить за считаные минуты, поразив семью вкуснейшим блюдом.

Читайте также
Шопский салат с брынзой – простое блюдо для ужина
Семья и жизнь
Шопский салат с брынзой – простое блюдо для ужина
Белорусская картофельная бабка: готовим ароматную запеканку с фаршем
Семья и жизнь
Белорусская картофельная бабка: готовим ароматную запеканку с фаршем
Готовится за 20 минут: ленивый салат, который улетает мгновенно, — готовлю с горбушей
Общество
Готовится за 20 минут: ленивый салат, который улетает мгновенно, — готовлю с горбушей
Салат «Тропики» за 10 минут: обалденное сочетание ветчины и ананасов — и ничего не надо варить
Общество
Салат «Тропики» за 10 минут: обалденное сочетание ветчины и ананасов — и ничего не надо варить
Белорусские колдуны с фаршем: картофельная магия на вашей сковороде
Семья и жизнь
Белорусские колдуны с фаршем: картофельная магия на вашей сковороде
еда
салаты
рецепты
крабовые палочки
Дмитрий Демичев
Д. Демичев
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
ВСУ устроили настоящий кошмар для жителей Купянска из-за огромных потерь
«Катастрофа»: в РФ раскрыли последствия победы партии Санду для Молдавии
«Об этом лучше даже не говорить»: Песков о возможной атаке на Кремль
«Неумолимо ухудшается»: в Кремле оценили положение Киева в конфликте
Прощание с Тиграном Кеосаяном: онлайн-трансляция
Дайвер чудом выжил, когда акула откусила ему часть лица
Немецкие пилоты пожаловались на резкий рост проблем с GPS
«Бравый вояка»: Песков о тщетных попытках Зеленского впечатлить Европу
Ошибка матери в лечении кашля чуть не стоила ее ребенку жизни
В РПЦ высказались о призывах священника не запрещать аборты
Фитнес-тренер раскрыла топ-3 самых полезных упражнения на руки
Россиянам объяснили, что делать при звонках коллекторов по долгам ЖКХ
Суд решил судьбу третьего продавца смертоносного самогона в Ленобласти
Шопский салат с брынзой – простое блюдо для ужина
Стало известно, сколько дронов ВСУ сбил «Купол Донбасса» за неделю
Мишустин прислал венок с красными розами на церемонию прощания с Кеосаяном
ПП-перекус: полезные кексы из ржаной муки без лишних хлопот
Сентябрьский снегопад застал врасплох российских водителей
Рой БПЛА над РФ, ракетный удар по Белгороду: как ВСУ атакуют РФ 28 сентября
Движение машин по Крымскому мосту временно перекрывали
Дальше
Самое популярное
Семья обожает картошку по-гречески: вкусный гарнир с чесноком, лимоном и орегано
Общество

Семья обожает картошку по-гречески: вкусный гарнир с чесноком, лимоном и орегано

Что известно о последних днях жизни и причине смерти Тиграна Кеосаяна
Общество

Что известно о последних днях жизни и причине смерти Тиграна Кеосаяна

Щадящая диета «Стол № 1»: разрешенные продукты, рецепты и меню на неделю
Семья и жизнь

Щадящая диета «Стол № 1»: разрешенные продукты, рецепты и меню на неделю

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.