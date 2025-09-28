Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
Застройщик ООО «СЗ «САМОЛЕТ-БОГДАНОВСКИЙ ЛЕС». ОГРН 1215000064740. Предложение действительно до 30.09.2025, не оферта.
28 сентября 2025 в 09:56

Готовится за 20 минут: ленивый салат, который улетает мгновенно, — готовлю с горбушей

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Слоеный салат с копченой горбушей представляет собой изысканное блюдо, которое сочетает насыщенный вкус рыбы и нежность овощных слоев. Этот салат отличается оригинальной подачей и сбалансированным вкусом, что делает его идеальным выбором для праздничного стола. Сочетание копченой рыбы и свежих овощей создает гармоничный вкусовой ансамбль.

Для приготовления потребуется: 200 г горбуши горячего копчения, 1 луковица, 2 моркови, 3 яйца, 100 г твердого сыра, 50 г салата айсберг, майонез для заправки. Для маринада: 1 столовая ложка уксуса, 1 чайная ложка сахара, 2 столовые ложки воды. Морковь и яйца отваривают до готовности и очищают. Лук нарезают мелкими кубиками и маринуют в смеси уксуса, сахара и воды в течение 20 минут. Горбушу очищают от кожи и костей, измельчают. Сыр, вареную морковь и яйца натирают на отдельной терке. Сборку начинают с рыбы, затем слой маринованного лука, смазывают майонезом. Далее выкладывают яйца, снова майонез, затем морковь и майонез. Завершают салат измельченным салатом айсберг и тертым сыром. Дайте салату настояться в холодильнике 2–3 часа перед подачей для пропитки.

Ранее также сообщалось о необычном рецепте гречки с гавайскими корнями. Этот боул с нутом и грибами отлично подойдет и на обед, и на ужин.

Читайте также
Белорусская картофельная бабка: готовим ароматную запеканку с фаршем
Семья и жизнь
Белорусская картофельная бабка: готовим ароматную запеканку с фаршем
Белорусские колдуны с фаршем: картофельная магия на вашей сковороде
Семья и жизнь
Белорусские колдуны с фаршем: картофельная магия на вашей сковороде
Должны быть на каждом столе: готовим фаршированные перцы с рисом
Семья и жизнь
Должны быть на каждом столе: готовим фаршированные перцы с рисом
«Красный бархат», да не торт: готовлю вкуснющий салат к праздникам и просто на ужин
Общество
«Красный бархат», да не торт: готовлю вкуснющий салат к праздникам и просто на ужин
Салат «Тропики» за 10 минут: обалденное сочетание ветчины и ананасов — и ничего не надо варить
Общество
Салат «Тропики» за 10 минут: обалденное сочетание ветчины и ананасов — и ничего не надо варить
еда
рецепты
салаты
рыба
Дмитрий Демичев
Д. Демичев
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
«Катастрофа»: в РФ раскрыли последствия победы партии Санду для Молдавии
«Об этом лучше даже не говорить»: Песков о возможной атаке на Кремль
«Неумолимо ухудшается»: в Кремле оценили положение Киева в конфликте
Прощание с Тиграном Кеосаяном: онлайн-трансляция
Дайвер чудом выжил, когда акула откусила ему часть лица
Немецкие пилоты пожаловались на резкий рост проблем с GPS
«Бравый вояка»: Песков о тщетных попытках Зеленского впечатлить Европу
Ошибка матери в лечении кашля чуть не стоила ее ребенку жизни
В РПЦ высказались о призывах священника не запрещать аборты
Фитнес-тренер раскрыла топ-3 самых полезных упражнения на руки
Россиянам объяснили, что делать при звонках коллекторов по долгам ЖКХ
Суд решил судьбу третьего продавца смертоносного самогона в Ленобласти
Шопский салат с брынзой – простое блюдо для ужина
Стало известно, сколько дронов ВСУ сбил «Купол Донбасса» за неделю
Мишустин прислал венок с красными розами на церемонию прощания с Кеосаяном
ПП-перекус: полезные кексы из ржаной муки без лишних хлопот
Сентябрьский снегопад застал врасплох российских водителей
Рой БПЛА над РФ, ракетный удар по Белгороду: как ВСУ атакуют РФ 28 сентября
Движение машин по Крымскому мосту временно перекрывали
Минобороны РФ сообщило о поражении важных объектов ВСУ в Донбассе
Дальше
Самое популярное
Семья обожает картошку по-гречески: вкусный гарнир с чесноком, лимоном и орегано
Общество

Семья обожает картошку по-гречески: вкусный гарнир с чесноком, лимоном и орегано

Что известно о последних днях жизни и причине смерти Тиграна Кеосаяна
Общество

Что известно о последних днях жизни и причине смерти Тиграна Кеосаяна

Щадящая диета «Стол № 1»: разрешенные продукты, рецепты и меню на неделю
Семья и жизнь

Щадящая диета «Стол № 1»: разрешенные продукты, рецепты и меню на неделю

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.