Паста с креветками и камамбером: ресторанное блюдо за 20 минут. Элегантное и невероятно ароматное блюдо, которое впечатлит даже искушенных гурманов. Нежный расплавленный камамбер, сочные креветки и томаты черри создают идеальный гастрономический дуэт. Идеально для романтического ужина или особого случая.

Ингредиенты

Спагетти — 200 г

Креветки королевские — 200 г

Сыр камамбер — 180 г

Помидоры черри — 150 г

Розмарин свежий — 2 веточки

Масло оливковое — 2 ст. л.

Пармезан — 20 г

Соль — по вкусу

Перец черный — по вкусу

Приготовление

На сыре камамбер сделайте крестообразные надрезы, выложите в центр формы для запекания. Разложите вокруг очищенные креветки и помидоры черри. Сбрызните оливковым маслом, посыпьте солью и перцем, добавьте веточки розмарина.

Запекайте при 200 °C 12–15 минут. Спагетти отварите до состояния аль денте в подсоленной воде. Готовые креветки с сыром и томатами разомните вилкой в соус, смешайте с пастой. Подавайте с тертым пармезаном.

Совет: для пикантности добавьте 1 зубчик чеснока при запекании.

