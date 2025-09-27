Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
27 сентября 2025 в 12:30

Паста с креветками и камамбером: ресторанное блюдо за 20 минут

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Паста с креветками и камамбером: ресторанное блюдо за 20 минут. Элегантное и невероятно ароматное блюдо, которое впечатлит даже искушенных гурманов. Нежный расплавленный камамбер, сочные креветки и томаты черри создают идеальный гастрономический дуэт. Идеально для романтического ужина или особого случая.

Ингредиенты

  • Спагетти — 200 г
  • Креветки королевские — 200 г
  • Сыр камамбер — 180 г
  • Помидоры черри — 150 г
  • Розмарин свежий — 2 веточки
  • Масло оливковое — 2 ст. л.
  • Пармезан — 20 г
  • Соль — по вкусу
  • Перец черный — по вкусу

Приготовление

  • На сыре камамбер сделайте крестообразные надрезы, выложите в центр формы для запекания. Разложите вокруг очищенные креветки и помидоры черри. Сбрызните оливковым маслом, посыпьте солью и перцем, добавьте веточки розмарина.
  • Запекайте при 200 °C 12–15 минут. Спагетти отварите до состояния аль денте в подсоленной воде. Готовые креветки с сыром и томатами разомните вилкой в соус, смешайте с пастой. Подавайте с тертым пармезаном.

Совет: для пикантности добавьте 1 зубчик чеснока при запекании.

Ранее мы готовили ресторанное блюдо дома! Паста с беконом и томатами под творожным сыром.

Ольга Шмырева
О. Шмырева
