Паста с креветками и камамбером: ресторанное блюдо за 20 минут. Элегантное и невероятно ароматное блюдо, которое впечатлит даже искушенных гурманов. Нежный расплавленный камамбер, сочные креветки и томаты черри создают идеальный гастрономический дуэт. Идеально для романтического ужина или особого случая.
Ингредиенты
- Спагетти — 200 г
- Креветки королевские — 200 г
- Сыр камамбер — 180 г
- Помидоры черри — 150 г
- Розмарин свежий — 2 веточки
- Масло оливковое — 2 ст. л.
- Пармезан — 20 г
- Соль — по вкусу
- Перец черный — по вкусу
Приготовление
- На сыре камамбер сделайте крестообразные надрезы, выложите в центр формы для запекания. Разложите вокруг очищенные креветки и помидоры черри. Сбрызните оливковым маслом, посыпьте солью и перцем, добавьте веточки розмарина.
- Запекайте при 200 °C 12–15 минут. Спагетти отварите до состояния аль денте в подсоленной воде. Готовые креветки с сыром и томатами разомните вилкой в соус, смешайте с пастой. Подавайте с тертым пармезаном.
Совет: для пикантности добавьте 1 зубчик чеснока при запекании.
