Курицу больше не жарю — есть рецепт проще и сочнее: готовлю ленивый кордон блю с тягучей серединкой

Я давно искал способ готовить курицу без долгого стояния у плиты, и кордон блю стал настоящим открытием. Это блюдо готовится быстрее, чем кажется, а результат всегда восхищает своей сочностью и насыщенным вкусом. Теперь это мой любимый вариант для быстрого и вкусного ужина.

Для кордон блю мне нужно: куриное филе (4 шт.), сыр моцарелла (150 г), сыр твердый (100 г), ветчина (150 г), яйца (2 шт.), мука (100 г), панировочные сухари (150 г), соль, перец, растительное масло. Куриное филе разрезаю пополам, отбиваю, солю и перчу. На каждую половинку выкладываю ломтик ветчины и смесь тертых сыров. Аккуратно сворачиваю рулетиком, запанировываю в муке, яйце и сухарях. Обжариваю на среднем огне со всех сторон до золотистой корочки, затем довожу до готовности в духовке 15 минут при 180 °C. Подаю с овощным салатом или картофельным пюре.

Ранее также сообщалось об очень простом рецепте завтрака. Эти рулеты вы можете приготовить за считаные минуты, поразив семью вкуснейшим блюдом.

