29 октября 2025 в 15:16

Обожаю пироги, которые не надо печь: холодный чизкейк из моркови не только вкусный, но и насыщает витаминами

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Обожаю пироги, которые не надо печь: холодный чизкейк из моркови не только вкусный, но и насыщает витаминами. Иногда хочется десерта, но не всегда есть время возиться с тестом и духовкой. А этот пирог — настоящая находка! Быстрый морковный пирог не требует ни замеса, ни выпекания, зато дарит массу удовольствия и пользы. Морковь — кладезь витаминов, а натуральные подсластители и орехи делают лакомство не только вкусным, но и полезным. Такой пирог станет идеальным завтраком или лёгким полдником, который порадует и взрослых, и детей.

Для основы смешайте в блендере стакан грецких орехов, треть стакана кокосовой стружки и столько же миндальной муки. Добавьте чайную ложку специй (корицу, имбирь, мускатный орех) и чайную ложку апельсиновой цедры. Затем положите 10 фиников и взбейте до липкой массы. Вмешайте стакан тёртой моркови. Полученную смесь выложите в форму с пергаментом, утрамбуйте и отправьте в холодильник.

Для глазури замочите на два часа стакан кешью, затем смешайте его с кокосовым молоком, половиной стакана кокосового масла, соком половины лимона, столовой ложкой кленового сиропа и половиной чайной ложки соли. Взбейте до кремообразного состояния, равномерно распределите по основе и оставьте в холодильнике на 4 часа. Перед подачей украсьте орехами или кокосовой стружкой — и можно наслаждаться!

Ранее мы делились рецептом вместо надоевшей шарлотки. Готовим французский цитрусовый пирог — вас покорит вкуснейшая начинка и простые продукты.

пироги
чизкейки
морковь
простой рецепт
Ольга Шмырева
О. Шмырева
