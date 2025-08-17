Запечённые баклажаны с сырной начинкой! Самая вкусная летняя закуска! Эти ароматные баклажаны с расплавленным сыром и свежими помидорами покорят вас своей нежностью и насыщенным вкусом. Идеальный вариант для лёгкого ужина или сытного перекуса!

Ингредиенты

Молодые баклажаны — 2 шт. (среднего размера)

Сочные помидоры — 2 шт.

Чеснок — 2 зубчика

Свежая зелень (петрушка/укроп/базилик) — 30 г

Твёрдый сыр (или моцарелла) — 100 г

Греческий йогурт — 3–4 ст. л.

Оливковое масло — 1 ст. л.

Соль, чёрный перец, прованские травы — по вкусу

Приготовление

Баклажаны нарезаем вдоль пластинами толщиной 1 см (можно кружочками). Замачиваем в подсоленной воде на 20–30 минут — это удалит характерную горечь. Просушиваем бумажным полотенцем и выкладываем на противень, застеленный пергаментом. Сбрызгиваем оливковым маслом и отправляем в разогретую до 200 °C духовку на 15–20 минут до мягкости. Пока баклажаны запекаются, готовим начинку: помидоры режем тонкими дольками, чеснок измельчаем, зелень мелко рубим. В отдельной миске смешиваем натёртый сыр с йогуртом, добавляем половину чеснока, специи и немного соли — должна получиться густая пастообразная масса. Достаём подрумяненные баклажаны, равномерно распределяем сырную смесь, сверху выкладываем помидоры. Посыпаем оставшимся чесноком и зеленью. Возвращаем в духовку ещё на 7–10 минут, пока сыр не расплавится.

Подавайте горячими, украсив свежей зеленью. Отлично сочетается с чесночным соусом или лёгким салатом.

