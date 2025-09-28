Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
28 сентября 2025 в 17:28

Соленые баклажаны с чесноком на зиму в банках: простой рецепт и яркий вкус «синеньких»

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Соленые баклажаны с чесноком — это пикантная закуска на зиму в банках, которая станет хитом зимнего стола. Их главный секрет — особая засолка, которая сохраняет упругую текстуру и насыщенный, яркий вкус «синеньких».

Простой рецепт: нарежьте 2 кг молодых баклажанов кружками толщиной 1,5–2 см, пересыпьте солью и оставьте на 2 часа, чтобы ушла горечь. Промойте и бланшируйте в кипящей воде 3–4 минуты, откиньте на дуршлаг. Для рассола смешайте 1 л воды, 50 г соли, 100 г сахара, 150 мл растительного масла и 100 мл уксуса 9%, доведите до кипения. В стерильные банки уложите слоями баклажаны, добавьте 5–7 зубчиков чеснока (нарезанных пластинами), зонтик укропа и лист хрена на каждую банку. Залейте кипящим маринадом, закатайте крышками и укутайте до остывания.

Вкус получается сбалансированным: нежные баклажаны впитывают чесночный аромат и специи, сохраняя легкую упругость, а маринад дарит приятную остроту и кислинку. Эта закуска идеально подходит к картофелю, мясу или как самостоятельное блюдо — она точно не застоится в кладовке!

Ранее стало известно, как приготовить маринованную острую капусту со свеклой: эти банки долго хранятся без стерилизации.

