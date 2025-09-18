Празднование Дня города в Москве
18 сентября 2025 в 20:32

Острая капуста со свеклой на зиму: эти банки долго хранятся без стерилизации

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Маринованная острая капуста со свеклой — это яркая заготовка на зиму, которая сочетает хрусткость и пикантность. Ее преимущества: укрепление иммунитета благодаря ферментации и универсальность — подходят ко всем блюдам.

Рецепт: нашинкуйте 2 кг капусты, нарежьте 1 крупную свеклу соломкой, добавьте 3 измельченных зубчика чеснока и 1 стручок острого перца. Уложите в банки. Для маринада вскипятите 1 л воды с 100 г сахара, 50 г соли, 100 мл уксуса 9% и 50 мл растительного масла. Залейте капусту кипящим маринадом, закатайте и укутайте до остывания.

Через 3 дня закуска готова. Ее вкус — это взрывной микс остроты чеснока и перца, сладости свеклы и легкой кислинки маринада. Эти банки долго хранятся без стерилизации в прохладном месте.

капуста
свекла
рецепты
домашние заготовки
Дарья Иванова
Д. Иванова
