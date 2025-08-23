Переговоры Путина и Трампа на Аляске
Малосольные помидоры с чесноком! Вкуснейшая пряная закуска к мясу

Малосольные помидоры с чесноком! Идеальная закуска для тех, кто любит яркие и насыщенные вкусы! Эти помидоры с ароматом чеснока и пряных трав исчезают со стола мгновенно. Хрустящие, пикантные, с легкой остринкой — они станут хитом любого застолья. Готовятся всего за полдня, но впечатляют как долгостоящая консервация.

Ингредиенты

  • Помидоры — 1 кг
  • Вода — 1,5 л
  • Соль — 4 ст. л.
  • Сахар — 2 ст. л.
  • Уксус 9% — 1,5 ч. л.
  • Чеснок — 8 зубчиков
  • Укроп — 5 веточек
  • Корень петрушки — 1 шт.
  • Лавровый лист — 3 шт.
  • Лист смородины — 2 шт.
  • Лист вишни — 4 шт.
  • Перец черный горошком — 6 шт.
  • Семена горчицы — 1/3 ч. л.
  • Паприка сушеная — 1/3 ч. л.
  • Гвоздика — 2 шт.

Приготовление

  1. Помидоры тщательно вымойте и на каждом сделайте крестообразный надрез сверху, но не до конца. В разрезы вставьте тонкие пластинки чеснока. На дно чистой банки или эмалированной кастрюли уложите часть специй и зелени: укроп, корень петрушки, лавровый лист, листья смородины и вишни, перец горошком, горчицу, паприку и гвоздику. Плотно уложите помидоры слоями, пересыпая оставшимися специями и зеленью.
  2. В кипящую воду добавьте соль и сахар, прокипятите 2 минуты и слегка остудите рассол (до 80-90°C). Залейте помидоры горячим рассолом, добавьте уксус, аккуратно прижмите сверху тарелкой, чтобы все помидоры были погружены в жидкость. Накройте крышкой, остудите до комнатной температуры и уберите в холодильник. Через 10-12 часов закуска готова к подаче.

Ранее мы делились рецептом хрустящих корнишонов. Простая закатка на зиму!

помидоры
закуски
простой рецепт
овощи
Ольга Шмырева
О. Шмырева
