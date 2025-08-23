Без муки и молока! Двуслойная творожная запеканка — едим и худеем! Эта запеканка — настоящее спасение для тех, кто следит за питанием, но не готов отказываться от десертов. Нежная, воздушная и с яркой ягодной ноткой, она покоряет с первой ложки. Идеальный полезный завтрак или легкий ужин, который готовится проще простого!

Ингредиенты

Творог 5% - 400 г

Яйцо - 2 шт.

Кефир 1% - 70 мл

Кукурузный крахмал - 30 г

Ванилин - 1 щепотка

Свежие или замороженные ягоды - 150 г

Подсластитель - по вкусу

Приготовление

Для начала разделите все ингредиенты на две равные части для двух слоев. Для первого слоя смешайте в блендере до гладкости одно яйцо, 200 граммов творога, кефир, 15 граммов крахмала, ванилин и подсластитель. Для второго слоя аналогично взбейте второе яйцо, оставшиеся 200 граммов творога, 15 граммов крахмала, подсластитель и ягоды. Форму для запекания застелите пергаментом и вылейте сначала творожную массу без ягод, разровняйте ложкой, затем аккуратно распределите сверху творожно-ягодный слой. Отправьте форму в духовку, предварительно разогретую до 180 градусов, и выпекайте в течение 40-50 минут до золотистого верха. Дайте запеканке немного остыть в форме, чтобы она лучше держала форму при нарезке.

