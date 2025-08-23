Переговоры Путина и Трампа на Аляске
23 августа 2025 в 20:34

РЖД ввела в график 31 поезд, задержанный в Ростовской области

В Ростовской области в график движения введен 31 поезд, ранее задержанный из-за инцидента с падением беспилотного летательного аппарата в регионе, сообщили в Telegram-канале РЖД. Отмечается, что уже 11 задержанных поездов прибыли в пункты назначения.

Ввели в график 31 поезд, задержанный в Ростовской области. Обеспечиваем нагон времени пассажирских поездов, опаздывающих в связи с происшествием в ночь на 23 августа в районе станции Сергеевка на участке Россошь — Сохрановка. В конечные пункты уже прибыли 11 задержанных поездов, а 31 — введен в график, — говорится в сообщении.

В настоящее время с опозданием следуют 46 составов, максимальное время задержки которых достигает 3,5 часа. Работа по восстановлению регулярного движения продолжается.

Ранее в Воронежской области 71 поезд дальнего следования опаздывал из-за нарушения работы контактной сети. В РЖД сообщили, что делали все возможное для сокращения задержек.

До этого стало известно, что обломки дрона были обнаружены на перегоне между станциями Журавка и Райновская, где отсутствует напряжение в контактной сети. Минобороны России эту информацию не комментировало. Для координации восстановительных работ был создан оперштаб.

