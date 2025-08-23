«Останется эталоном»: Захарова высказалась о Кирилле Вышинском

Исполнительный директор международной медиагруппы «Россия сегодня» и член СПЧ Кирилл Вышинский навсегда останется в памяти как профессионал и порядочный человек, заявила представитель МИД Мария Захарова в опубликованном на сайте ведомства комментарии. Ранее он скончался в Москве после тяжелой болезни.

В нашей памяти и в наших сердцах Кирилл Валериевич навсегда останется истинным профессионалом и в высшей степени порядочным человеком эталонных моральных качеств, — подчеркнула Захарова.

По ее словам, вся жизнь Вышинского была связана с журналистикой и защитой ее высоких стандартов. Она отметила, что он отстаивал права работников СМИ и противостоял политически мотивированному давлению. Родившийся на Украине, Вышинский остро воспринимал происходившие в стране после 2014 года события, однако не шел на компромиссы и оставался верен своим убеждениям.

Захарова подчеркнула, что принципиальная позиция Вышинского вызывала неприязнь у киевских властей, которые пытались заставить журналиста замолчать. Представитель МИД добавила, что руководство и коллектив министерства глубоко скорбят в связи с его кончиной.

Ранее член СПЧ Марина Ахмедова высказала предположение, что болезнь скончавшегося правозащитника Кирилла Вышинского могла быть вызвана переживаниями или последствиями пыток со стороны СБУ. Она также отметила, что новость о его неизлечимом заболевании стала неожиданностью, учитывая его живой ум и энергичность.