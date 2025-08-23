ВСУ атаковали Чувашию беспилотниками

Средства противовоздушной обороны сбили украинский БПЛА в Чувашии, сообщил глава республики Олег Николаев в своем Telegram-канале. Он уточнил, что обошлось без пострадавших и разрушений. Власти принимают все меры, чтобы защитить людей и важные объекты в Чебоксарском округе. В Минобороны РФ данную информацию пока не комментировали.

Сегодня силами и средствами противовоздушной обороны уничтожен беспилотный летательный аппарат, обломки которого упали в поле около деревни Аркасы Чебоксарского округа, — отметил Николаев.

Ранее ПВО сбила беспилотник над Санкт-Петербургом. Как сообщил губернатор города Александр Беглов, дрон был уничтожен в Пушкинском районе. Разрушений и пострадавших нет. Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко между тем заявил, что в Тосненском районе также сбит беспилотник. Глава региона до уничтожения БПЛА предупреждал о возможной атаке. Он также отмечал снижение скорости мобильного интернета в юго-западных районах региона.

Минобороны до этого сообщало, что ВСУ атаковали беспилотниками четыре региона России 23 августа в период с 12:00 до 14:00 по московскому времени. ПВО перехватила и ликвидировала 20 украинских БПЛА. Наибольшее количество дронов уничтожили над Брянской областью, а также над Смоленской, Курской и Калужской областями.